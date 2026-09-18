Chivu, „citit“ de un fost vicecampion european cu Italia: „Se vede de la o poștă!"

Pe „Olimpico“, cele două echipe perfecte în acest debut de sezon în Serie A, AS Roma și Inter, se vor afla față în față. Iar Gazzetta dello Sport a găsit cel mai potrivit specialist care să prefațeze acest meci din etapa a 5-a. Vorbim despre fostul mare internațional, Luigi Di Biagio (55 de ani). Ca jucător, fostul mijlocaș / fundaș, a petrecut patru ani la Roma (1995 – 1999) și patru ani la Inter (1999-2003). N-a câștigat niciun trofeu cu cele două formații. Asta și pentru că, la Inter, a avut mereu ghinionul de a termina pe locul 2. În Serie A (2002-2003), în cupă (2000), dar și în Supercupa (2000).

Acum, antrenorul Luigi Di Biagio e la prima sa aventură asiatică, fiind selecționerul Arabiei Saudite la nivelul echipei Under 23. Cu această reprezentativă participă, în aceste zile, la Jocurile Asiatice de la Aichi–Nagoya (Japonia). Chiar și așa, a găsit timp pentru a prefața marele meci din weekend, AS Roma – Inter (sâmbătă, ora 19:00).

Di Biagio despre Chivu: „Un tip foarte inteligent“

Încă de la începutul dialogului cu Gazzetta dello Sport, fostul internațional italian, vicecampion în 2000, s-a arătat un admirator al Interului, sub comanda lui Chivu.

„Inter e echipa mai bună, comparativ cu AS Roma. Din toate punctele de vedere. Dar Gasperini (n.r. – Gian Piero Gasperini, antrenor AS Roma) poate cauza probleme pentru Inter! Indiferent de rezultat însă, această partidă nu va decide lupta pentru titlu. E mult prea devreme să dăm astfel de verdicte. Inter are obligația de a câștiga, având în vedere nivelul lotului și rezultatele din ultimii ani. Roma, în schimb, trebuie să crească și reprezintă o surpriză foarte frumoasă până în momentul de față. Va fi un meci pe cinste, între două echipe care atacă în permanență pentru a câștiga, fără să se închidă din motive tactice“, și-a început Di Biagio analiza.

Mai departe, antrenorul de 55 de ani a vorbit la superlativ despre Cristi Chivu (45 de ani), care tocmai a început al doilea sezon pe banca milanezilor.

„Chivu s-a descurcat foarte bine încă de anul trecut. Se vede de la o poștă că e un tip foarte inteligent. În acest sezon, și-a propus să joace și mai sus și să recupereze mingea și mai repede. De aceea, are niște meciuri în care a luat multe goluri, cum s-a întâmplat cu Udinese, etapa trecută (n.r. – Inter a câștigat cu 5-3). Inter trebuie să crească treptat și să atingă vârful de forma prin martie. Echipa ăsta trebuie să aducă ceva acasă, fie titlul, fie trofeul Champions League“, a spus Di Biagio.

A aprobat decizia lui Chivu cu Martinez

Fostul mijlocaș a fost întrebat despre creditul primit de portarul Josep Martinez din partea lui Chivu, după gafa spaniolului în meciul Real Madrid – Inter (2-1).

„Dacă ai încredere într-un jucător, atunci îi iei apărarea și îl faci mai puternic fix într-un astfel de moment. Adică, ce a făcut și Chivu. Martinez e un portar cu un joc modern. Poate că și-a asumat prea multe riscuri, la Madrid, în ceea ce privește jocul cu piciorul, dar n-am văzut nimic dramatic. Singurul lucru care contează e ca Martinez să aibă încrederea antrenorului și pe cea a colegilor săi“, a insistat fostul internațional italian.