Chivu, „citit“ de un fost vicecampion european cu Italia: „Se vede de la o poștă!"

Chivu, „citit“ de un fost vicecampion european cu Italia: „Se vede de la o poștă!&quot; Stranieri
Amir Kiarash
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Antrenorul Interului e în fața unui meci capital în Serie A, sâmbătă (ora 19:00), cu AS Roma, echipă cu maximum de puncte după patru etape.

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cristi chivuInter Milano
Din articol

Ce duel ne oferă campionatul italian, în weekend, înainte de pauza prilejuită pentru meciurile echipelor naționale în septembrie și octombrie.

Pe „Olimpico“, cele două echipe perfecte în acest debut de sezon în Serie A, AS Roma și Inter, se vor afla față în față. Iar Gazzetta dello Sport a găsit cel mai potrivit specialist care să prefațeze acest meci din etapa a 5-a. Vorbim despre fostul mare internațional, Luigi Di Biagio (55 de ani). Ca jucător, fostul mijlocaș / fundaș, a petrecut patru ani la Roma (1995 – 1999) și patru ani la Inter (1999-2003). N-a câștigat niciun trofeu cu cele două formații. Asta și pentru că, la Inter, a avut mereu ghinionul de a termina pe locul 2. În Serie A (2002-2003), în cupă (2000), dar și în Supercupa (2000).

Acum, antrenorul Luigi Di Biagio e la prima sa aventură asiatică, fiind selecționerul Arabiei Saudite la nivelul echipei Under 23. Cu această reprezentativă participă, în aceste zile, la Jocurile Asiatice de la Aichi–Nagoya (Japonia). Chiar și așa, a găsit timp pentru a prefața marele meci din weekend, AS Roma – Inter (sâmbătă, ora 19:00).

Di Biagio despre Chivu: „Un tip foarte inteligent“

Încă de la începutul dialogului cu Gazzetta dello Sport, fostul internațional italian, vicecampion în 2000, s-a arătat un admirator al Interului, sub comanda lui Chivu.

„Inter e echipa mai bună, comparativ cu AS Roma. Din toate punctele de vedere. Dar Gasperini (n.r. – Gian Piero Gasperini, antrenor AS Roma) poate cauza probleme pentru Inter! Indiferent de rezultat însă, această partidă nu va decide lupta pentru titlu. E mult prea devreme să dăm astfel de verdicte. Inter are obligația de a câștiga, având în vedere nivelul lotului și rezultatele din ultimii ani. Roma, în schimb, trebuie să crească și reprezintă o surpriză foarte frumoasă până în momentul de față. Va fi un meci pe cinste, între două echipe care atacă în permanență pentru a câștiga, fără să se închidă din motive tactice“, și-a început Di Biagio analiza.

Mai departe, antrenorul de 55 de ani a vorbit la superlativ despre Cristi Chivu (45 de ani), care tocmai a început al doilea sezon pe banca milanezilor.

„Chivu s-a descurcat foarte bine încă de anul trecut. Se vede de la o poștă că e un tip foarte inteligent. În acest sezon, și-a propus să joace și mai sus și să recupereze mingea și mai repede. De aceea, are niște meciuri în care a luat multe goluri, cum s-a întâmplat cu Udinese, etapa trecută (n.r. – Inter a câștigat cu 5-3). Inter trebuie să crească treptat și să atingă vârful de forma prin martie. Echipa ăsta trebuie să aducă ceva acasă, fie titlul, fie trofeul Champions League“, a spus Di Biagio.

A aprobat decizia lui Chivu cu Martinez

Fostul mijlocaș a fost întrebat despre creditul primit de portarul Josep Martinez din partea lui Chivu, după gafa spaniolului în meciul Real Madrid – Inter (2-1).

„Dacă ai încredere într-un jucător, atunci îi iei apărarea și îl faci mai puternic fix într-un astfel de moment. Adică, ce a făcut și Chivu. Martinez e un portar cu un joc modern. Poate că și-a asumat prea multe riscuri, la Madrid, în ceea ce privește jocul cu piciorul, dar n-am văzut nimic dramatic. Singurul lucru care contează e ca Martinez să aibă încrederea antrenorului și pe cea a colegilor săi“, a insistat fostul internațional italian.

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