Cristi Chivu a făcut ceva neașteptat înaintea meciului AS Roma - Inter

Cristi Chivu are un start perfect de sezon în Serie A, după ce a reușit patru victorii pe linie în primele patru runde. Echipa antrenorului român a impresionat din punct de vedere ofensiv în Italia.

Partida AS Roma - Inter, din runda a 5-a din Serie A, va avea loc sâmbătă, de la ora 19:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Cristi Chivu surprinde înaintea meciului cu AS Roma

Meciul dintre cele două formații din Italia este considerat un duel între două echipe care se vor bate la titlu în acest sezon.

Dacă Gian Piero Gasperini a susținut conferința de presă de dinainte partidei cu Inter, cu o zi înaintea meciului, în timp ce Cristi Chivu nu a vorbit deloc.

Antrenorul român nu a avut programată o conferință de presă înaintea partidei cu AS Roma, astfel că va vorbi cu jurnaliștii doar după partida care se va juca pe „Stadio Olimpico”, conform TMW.com.