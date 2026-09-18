Cristi Chivu a făcut ceva neașteptat înaintea meciului AS Roma - Inter

Cristi Chivu are un start perfect de sezon în Serie A, după ce a reușit patru victorii pe linie în primele patru runde. Echipa antrenorului român a impresionat din punct de vedere ofensiv în Italia.
Partida AS Roma - Inter, din runda a 5-a din Serie A, va avea loc sâmbătă, de la ora 19:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Cristi Chivu surprinde înaintea meciului cu AS Roma
Meciul dintre cele două formații din Italia este considerat un duel între două echipe care se vor bate la titlu în acest sezon.
Dacă Gian Piero Gasperini a susținut conferința de presă de dinainte partidei cu Inter, cu o zi înaintea meciului, în timp ce Cristi Chivu nu a vorbit deloc.
Antrenorul român nu a avut programată o conferință de presă înaintea partidei cu AS Roma, astfel că va vorbi cu jurnaliștii doar după partida care se va juca pe „Stadio Olimpico”, conform TMW.com.
Di Biagio despre Chivu: „Un tip foarte inteligent“
Încă de la începutul dialogului cu Gazzetta dello Sport, fostul internațional italian, vicecampion în 2000, s-a arătat un admirator al Interului, sub comanda lui Chivu.
„Inter e echipa mai bună, comparativ cu AS Roma. Din toate punctele de vedere. Dar Gasperini (n.r. – Gian Piero Gasperini, antrenor AS Roma) poate cauza probleme pentru Inter! Indiferent de rezultat însă, această partidă nu va decide lupta pentru titlu. E mult prea devreme să dăm astfel de verdicte. Inter are obligația de a câștiga, având în vedere nivelul lotului și rezultatele din ultimii ani. Roma, în schimb, trebuie să crească și reprezintă o surpriză foarte frumoasă până în momentul de față. Va fi un meci pe cinste, între două echipe care atacă în permanență pentru a câștiga, fără să se închidă din motive tactice“, și-a început Di Biagio analiza.
Mai departe, antrenorul de 55 de ani a vorbit la superlativ despre Cristi Chivu (45 de ani), care tocmai a început al doilea sezon pe banca milanezilor.
„Chivu s-a descurcat foarte bine încă de anul trecut. Se vede de la o poștă că e un tip foarte inteligent. În acest sezon, și-a propus să joace și mai sus și să recupereze mingea și mai repede. De aceea, are niște meciuri în care a luat multe goluri, cum s-a întâmplat cu Udinese, etapa trecută (n.r. – Inter a câștigat cu 5-3). Inter trebuie să crească treptat și să atingă vârful de forma prin martie. Echipa ăsta trebuie să aducă ceva acasă, fie titlul, fie trofeul Champions League“, a spus Di Biagio.
A aprobat decizia lui Chivu cu Martinez
Fostul mijlocaș a fost întrebat despre creditul primit de portarul Josep Martinez din partea lui Chivu, după gafa spaniolului în meciul Real Madrid – Inter (2-1).
„Dacă ai încredere într-un jucător, atunci îi iei apărarea și îl faci mai puternic fix într-un astfel de moment. Adică, ce a făcut și Chivu. Martinez e un portar cu un joc modern. Poate că și-a asumat prea multe riscuri, la Madrid, în ceea ce privește jocul cu piciorul, dar n-am văzut nimic dramatic. Singurul lucru care contează e ca Martinez să aibă încrederea antrenorului și pe cea a colegilor săi“, a insistat fostul internațional italian.