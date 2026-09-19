Mihai Mironică a fost invitat în platoul VOYO SPORT LIVE, unde a vorbit printre altele și despre jucătorii convocați de Gică Hagi pentru primele meciuri ale campaniei de Nations League.

Mihai Mironică: ”Drăguș nu face parte din categoria certitudinilor!”

Când a venit vorba despre Denis Drăguș, Mihai Mironică a mărturisit că, în opinia sa, atacantul care a semnat recent cu FCSB reprezintă ”un pariu” pentru Gică Hagi, având în vedere că nu a evoluat foarte mult în ultima perioadă.

”Simplu e cel mai complicat pentru Drăguș. Cred că și el e îndrăgostit de jocul lui. Și eu sunt îndrăgostit de jocul lui. Eu cred că este cel mai bun fotbalist român, cum spune și Gigi Becali, cel mai bun atacant român, dar nu acum. Acum nu este cel mai bun. Eu am semn de întrebare în privința deciziei lui Gică Hagi de a-l chema la echipa națională.

El nu este titular la o echipă precum FCSB, care este în afara zonei de play-off în Superliga. El nu e un fotbalist în acest moment de echipă de locul 7 în România și noi îl luăm la echipa națională. Sigur că el are un potențial foarte mare, dar are ritmul necesar?

El nu a reușit să facă ceva cât de cât decent în partida cu Petrolul, iar noi mergem să jucăm cu Suedia, cu Polonia, adversari infinit mai mari decât Petrolul.

Sigur, e un pariu al lui Gică Hagi. El l-a comparat cu Dobrin atunci când îl avea la academie. El este bun, dar nu știu dacă Gică Hagi a fost inspirat să îl ia acum. Mi se pare un pariu, alți jucători sunt niște certitudini, nu puteai să contești convocarea unor jucători precum Rațiu, Bancu, Ionuț Radu, sunt anumite certitudini în lotul nostru, dar Drăguș nu face parte din această categorie”, a spus Mihai Mironică la VOYO SPORT LIVE.