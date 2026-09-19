VIDEO EXCLUSIV Fotbalistul lui FCSB, doar un ”pariu” pentru Gică Hagi: ”Nu face parte din categoria certitudinilor!”

Fotbalistul lui FCSB, doar un ”pariu” pentru Gică Hagi: ”Nu face parte din categoria certitudinilor!” Nationala
SPORT.RO
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Naționala României va juca primele meciuri din Nations League la finalul lunii septembrie și începutul lunii octombrie.

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FCSBdenis dragusEchipa NationalaRomaniaMihai Mironica
Din articol

Mihai Mironică a fost invitat în platoul VOYO SPORT LIVE, unde a vorbit printre altele și despre jucătorii convocați de Gică Hagi pentru primele meciuri ale campaniei de Nations League.

Mihai Mironică: ”Drăguș nu face parte din categoria certitudinilor!”

Când a venit vorba despre Denis Drăguș, Mihai Mironică a mărturisit că, în opinia sa, atacantul care a semnat recent cu FCSB reprezintă ”un pariu” pentru Gică Hagi, având în vedere că nu a evoluat foarte mult în ultima perioadă. 

Simplu e cel mai complicat pentru Drăguș. Cred că și el e îndrăgostit de jocul lui. Și eu sunt îndrăgostit de jocul lui. Eu cred că este cel mai bun fotbalist român, cum spune și Gigi Becali, cel mai bun atacant român, dar nu acum. Acum nu este cel mai bun. Eu am semn de întrebare în privința deciziei lui Gică Hagi de a-l chema la echipa națională.

El nu este titular la o echipă precum FCSB, care este în afara zonei de play-off în Superliga. El nu e un fotbalist în acest moment de echipă de locul 7 în România și noi îl luăm la echipa națională. Sigur că el are un potențial foarte mare, dar are ritmul necesar?

El nu a reușit să facă ceva cât de cât decent în partida cu Petrolul, iar noi mergem să jucăm cu Suedia, cu Polonia, adversari infinit mai mari decât Petrolul.

Sigur, e un pariu al lui Gică Hagi. El l-a comparat cu Dobrin atunci când îl avea la academie. El este bun, dar nu știu dacă Gică Hagi a fost inspirat să îl ia acum. Mi se pare un pariu, alți jucători sunt niște certitudini, nu puteai să contești convocarea unor jucători precum Rațiu, Bancu, Ionuț Radu, sunt anumite certitudini în lotul nostru, dar Drăguș nu face parte din această categorie”, a spus Mihai Mironică la VOYO SPORT LIVE.

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Lotul convocat de Gică Hagi pentru primele meciuri din Nations League

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).

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