GALERIE FOTO ”Catwoman” din atletism! Campioana olimpică i-a lăsat mască pe toți cu ținuta în care a câștigat cursa

”Catwoman” din atletism! Campioana olimpică i-a lăsat mască pe toți cu ținuta în care a câștigat cursa Atletism
SPORT.RO
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O campioană olimpică i-a cucerit pe toți cu ținuta aleasă la o cursă din Londra.

TAGS:
Keely HodgkinsonatletismJocurile Olimpice
Din articol

După un an complicat în care s-a chinuit să revină după o accidentare suferită la antrenamente, Keely Hodgkinson, campioana olimpică de la Paris 2024 și-a uimit toți fanii la o competiție din nordul Londrei.

Campioana olimpică Keely Hodgkinson i-a uimit pe toți cu ținuta sa

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În vârstă de 24 de ani, Hodgkinson a ales o ținută atipică pentru o atletă. Tânăra a purtat un costum care aduce aminte de personajul ”Catwoman”, complet neagră, care îi acoperea până și capul. 

Sportiva a purtat și ochelari de soare negri în cursa de 800 de metri, pe care a încheiat-o în 1:56:40. Este vorba despre o colaborare pe care Hodgkinson o are cu Nike.

Este foarte tare. Am lucrat de ceva vreme cu Nike pentru această ținută. Cred că este locul potrivit în care să o prezint. Viteza se intersectează cu stilul”, a spus Hodgkinson. 

Pentru că a câștigat cursa de 800 de metri, Keely Hodgkinson a câștigat un premiu de 48.500 de lire sterline și o coroniță creată de Tiffany & Co.

Keely Hodgkinson a participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice. În 2021, la Tokyo, Hodgkinson a cucerit medalia de argint în proba de 800 de metri. Marea performanță a obținut-o la Paris, când a cucerit aurul olimpic. 

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