Arnold Garita a semnat cu FCSB în luna august, sub formă de împrumut de la Shenzhen Juniors.

Florin Vulturar: ”Garita e stresat că nu marchează!”

Atacantul are un contract valabil doar patru luni cu gruparea patronată de Gigi Becali, urmând ca din luna ianuarie să se întoarcă în China.

Florin Vulturar spune însă că acest lucru s-ar putea schimba în iarnă, iar Garita și-ar putea prelungi șederea la FCSB. Totul depinde însă de măsura în care camerunezeul va reuși să îl convingă pe Gigi Becali cu evoluțiile sale.

Impresarul lui Garita spune că atacantul este foarte stresat la FCSB, deoarece nu reușește să marcheze. Agentul este convins că lucrurile se vor schimba în scurt timp. Garita a bifat cinci meciuri la FCSB până în acest moment.

”Lui Garita îi lipsește golul în momentul de față. Am vorbit și cu el zilele trecute. Este foarte stresat că nu a marcat, dar i-am zis să stea liniștit. Ultimul meci nu l-am văzut, dar am înțeles că a jucat foarte bine.

El e stresat că nu marchează, dar eu cred că este o chestiune de timp. Eu zic că Garita o să fie un jucător important, iar în iarnă s-ar putea discuta despre un alt contract.

Încă nu s-a discutat nimic pentru că a fost agitație mare cu toate aceste transferuri, cu venirea lui Drăguș… în următoarea perioadă se va discuta și cu Garita”, a spus Florin Vulturar, impresarul atacantului, potrivit Fanatik.