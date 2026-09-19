VIDEO EXCLUSIV Vedeta lui FCSB, pusă în gardă: ”Probabil va avea grijă Gigi Becali de el!”

Vedeta lui FCSB, pusă în gardă: ”Probabil va avea grijă Gigi Becali de el!” Superliga
SPORT.RO
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Fotbalistul ajuns recent la FCSB a fost pus în gardă după transferul la echipa finanțată de Gigi Becali.

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denis dragusCristi PulhacGigi Becali
Din articol

Denis Drăguș a fost așteptat cu brațele larg deschise la FCSB.

Cristi Pulhac: ”La nivelul ăsta salarial, probabil Gigi Becali va avea grijă puțin de Drăguș!”

  • Dragus
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Patronul roș-albaștrilor Gigi Becali a declarat în numeroase rânduri că îl consideră pe atacant ”cel mai bun jucător român”. După ce a reușit să își încheie contractul cu Trabzonspor, Drăguș a semnat într-un final cu FCSB. 

Atacantul și-a făcut debutul în meciul cu Petrolul Ploiești, însă nu a reușit să iasă în evidență. Între timp, noul atacant al lui FCSB a fost convocat de Gică Hagi la primele meciuri din Nations League. Cristi Pulhac cred că Denis Drăguș ar putea demonstra la FCSB dacă i se va da timp, un lucru greu de crezut având în vedere ”strategia” lui Gigi Becali, dar și faptul că fotbalistul are un salariu mult peste media campionatului, un milion de euro pe sezon.

E un jucător care clar e valoros. Acum că trece printr-o perioadă mai puțin bună, are toate motivele să demonstreze. Cred că, probabil, i se va da și puțin timp... dacă i se va da timp. Cred că la nivelul ăsta salarial, probabil va avea grijă puțin de el. 

E un jucător care întârzie puțin fazele și ține prea mult de minge. Are momente când e altruist și nu încearcă să rezolve singur. De abia aștept să îl văd. E un jucător de care aveam nevoie în campionatul nostru”, a spus Cristi Pulhac la VOYO SPORT LIVE.

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