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Patronul roș-albaștrilor Gigi Becali a declarat în numeroase rânduri că îl consideră pe atacant ”cel mai bun jucător român”. După ce a reușit să își încheie contractul cu Trabzonspor, Drăguș a semnat într-un final cu FCSB.

Atacantul și-a făcut debutul în meciul cu Petrolul Ploiești, însă nu a reușit să iasă în evidență. Între timp, noul atacant al lui FCSB a fost convocat de Gică Hagi la primele meciuri din Nations League. Cristi Pulhac cred că Denis Drăguș ar putea demonstra la FCSB dacă i se va da timp, un lucru greu de crezut având în vedere ”strategia” lui Gigi Becali, dar și faptul că fotbalistul are un salariu mult peste media campionatului, un milion de euro pe sezon.

”E un jucător care clar e valoros. Acum că trece printr-o perioadă mai puțin bună, are toate motivele să demonstreze. Cred că, probabil, i se va da și puțin timp... dacă i se va da timp. Cred că la nivelul ăsta salarial, probabil va avea grijă puțin de el.

E un jucător care întârzie puțin fazele și ține prea mult de minge. Are momente când e altruist și nu încearcă să rezolve singur. De abia aștept să îl văd. E un jucător de care aveam nevoie în campionatul nostru”, a spus Cristi Pulhac la VOYO SPORT LIVE.