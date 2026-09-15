Cristi Chivu, mult peste rivalele din Italia: „Imaginați-vă ce va face”

Inter a reușit a patra victorie la rând în Serie A din tot atâtea etape și se află pe locul doi, la egalitate de puncte cu AS Roma.

Echipa lui Cristi Chivu a câștigat cu 5-3 împotriva lui Udinese, după ce a fost condusă 0-2 în startul meciului.

Cristi Chivu, peste rivalele din Serie A: „Inter este în față”

Mauro Bressan, fost jucător în Serie A la Fiorentina și Genoa, a vorbit despre lupta pentru Scudetto din Italia înainte de duelul AS Roma - Inter.

Italianul a explicat că Inter este cu mult peste rivalele sale la titlu, chiar dacă AS Roma și Como au un start excelent în acest sezon.

„Pornind de la premisa că este încă devreme, în acest moment Roma și Como îi pot pune probleme Interului. Vom vedea ce se întâmplă acum la Roma - Inter, dar Inter are în continuare un potențial mai mare. Trebuie să fie atentă în defensivă, pentru că în atac știe că marchează de fiecare dată.

Roma a demonstrat că are o condiție fizică bună, în timp ce Como este surpriza. Are un stil de joc mereu recognoscibil și a avut un debut extraordinar în Champions League. Îmi place foarte mult ideea de joc a celor de la Como. Singura problemă pe care o pot avea este cea mentală. Dacă sunt concentrați, sunt periculoși pentru toată lumea.

Sezonul trecut, mai ales la început, Roma a făcut mai mult decât merita. Este o altă echipă față de cea de anul trecut: a început în forță, cu un Dybala diferit, un lot diferit și o calitate diferită. Pentru mine, Inter este în față, dar echipa care a progresat cel mai mult din punct de vedere al jocului este Roma, în timp ce Como este în continuare aceeași echipă.

Inter are un portar care încă trebuie verificat și are în continuare marje incredibile de progres. Când totul va fi pus la punct, imaginați-vă ce va face”, a spus Mauro Bressan, conform TMW.com.