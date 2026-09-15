Cristi Chivu, mult peste rivalele din Italia: „Imaginați-vă ce va face”

Cristi Chivu, mult peste rivalele din Italia: „Imaginați-vă ce va face” Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter este văzută în continuare principala favorită la titlu în Italia. 

TAGS:
cristi chivuInterSerie AAS Roma
Din articol

Inter a reușit a patra victorie la rând în Serie A din tot atâtea etape și se află pe locul doi, la egalitate de puncte cu AS Roma. 

Echipa lui Cristi Chivu a câștigat cu 5-3 împotriva lui Udinese, după ce a fost condusă 0-2 în startul meciului.

Cristi Chivu, peste rivalele din Serie A: „Inter este în față”

Mauro Bressan, fost jucător în Serie A la Fiorentina și Genoa, a vorbit despre lupta pentru Scudetto din Italia înainte de duelul AS Roma - Inter.

Italianul a explicat că Inter este cu mult peste rivalele sale la titlu, chiar dacă AS Roma și Como au un start excelent în acest sezon.

„Pornind de la premisa că este încă devreme, în acest moment Roma și Como îi pot pune probleme Interului. Vom vedea ce se întâmplă acum la Roma - Inter, dar Inter are în continuare un potențial mai mare. Trebuie să fie atentă în defensivă, pentru că în atac știe că marchează de fiecare dată.

Roma a demonstrat că are o condiție fizică bună, în timp ce Como este surpriza. Are un stil de joc mereu recognoscibil și a avut un debut extraordinar în Champions League. Îmi place foarte mult ideea de joc a celor de la Como. Singura problemă pe care o pot avea este cea mentală. Dacă sunt concentrați, sunt periculoși pentru toată lumea.

Sezonul trecut, mai ales la început, Roma a făcut mai mult decât merita. Este o altă echipă față de cea de anul trecut: a început în forță, cu un Dybala diferit, un lot diferit și o calitate diferită. Pentru mine, Inter este în față, dar echipa care a progresat cel mai mult din punct de vedere al jocului este Roma, în timp ce Como este în continuare aceeași echipă.

Inter are un portar care încă trebuie verificat și are în continuare marje incredibile de progres. Când totul va fi pus la punct, imaginați-vă ce va face”, a spus Mauro Bressan, conform TMW.com.

  • Cristi chivu 2
×
Sursa foto: Imago Images
Jose Mourinho și Cristi Chivu / Foto UEFA
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cristi Chivu își pune mâinile în cap înaintea derby-ului cu AS Roma 

Inter Milano a confirmat că Hakan Calhanoglu a suferit o întindere musculară la coapsa dreaptă, ceea ce înseamnă că internaţionalul turc al echipei antrenate de Cristian Chivu va rata derby-ul de sâmbătă împotriva formaţiei AS Roma, scrie site-ul Football Italia.

Mijlocaşul a fost indisponibil pentru meciul câştigat luni cu 5-3 lui Udinese, iar Inter a confirmat gravitatea accidentării sale marţi după-amiază.

"Calhanoglu a efectuat în această dimineaţă controale medicale la Institutul Clinic Humanitas din Rozzano. Analizele au evidenţiat o întindere musculară la nivelul adductorului coapsei drepte. Starea sa va fi evaluată în zilele următoare", a anunţat campioana Italiei într-un comunicat.

După cum au relatat mai multe surse, inclusiv La Gazzetta dello Sport şi Sky, acest lucru înseamnă că fotbalistul va rata următoarea partidă a lui Inter, pe Stadio Olimpico.

Calhanoglu, în vârstă de 32 de ani, a marcat două goluri în patru apariţii în toate competiţiile din acest sezon, punându-şi amprenta pe victoriile nerazzurrilor cu Monza şi Cagliari.

Chivu i-a titularizat pe Nicolo Barella, Henrih Mhitarian şi Piotr Zielinski în meciul cu Udinese, în timp ce Aleksandar Stankovic şi Curtis Jones au intrat pe teren din postura de rezerve în repriza a doua.

Calhanoglu tocmai a început al şaselea său sezon la Inter. Contractul jucătorului în vârstă de 32 de ani pe San Siro expiră la finalul actualei stagiuni, în iunie 2027. El a marcat 52 de goluri şi a oferit 39 de pase decisive în 216 apariţii pentru formaţia lombardă, scrie Agerpres.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Protestul fermierilor din Piața Victoriei a degenerat. Au forțat dispozitivul, iar jandarmii au folosit spray lacrimogen
Protestul fermierilor din Piața Victoriei a degenerat. Au forțat dispozitivul, iar jandarmii au folosit spray lacrimogen
ARTICOLE PE SUBIECT
Cristi Chivu își pune mâinile în cap înaintea derby-ului cu AS Roma
Cristi Chivu își pune mâinile în cap înaintea derby-ului cu AS Roma
Cum a numit-o Gian Piero Gasperini pe Inter înainte de duelul direct cu Cristi Chivu
Cum a numit-o Gian Piero Gasperini pe Inter înainte de duelul direct cu Cristi Chivu
Nota lui Cristi Chivu după remontada din Inter - Udinese 5-3! Punctaj maxim, dar Inter Milano nu e lider
Nota lui Cristi Chivu după remontada din Inter - Udinese 5-3! Punctaj maxim, dar Inter Milano nu e lider
Chivu, „urecheat“ în Italia: „Să învețe lecția! Mai are mult de lucru“
Chivu, „urecheat“ în Italia: „Să învețe lecția! Mai are mult de lucru“
Inter - Udinese 5-3, pe Sport.ro! Cristi Chivu, remontada de spectacol în Milano
Inter - Udinese 5-3, pe Sport.ro! Cristi Chivu, remontada de spectacol în Milano
ULTIMELE STIRI
Fiorentina - Pisa 3-0 | Echipa lui Radu Drăgușin, victorie fără emoții în Coppa Italia
Fiorentina - Pisa 3-0 | Echipa lui Radu Drăgușin, victorie fără emoții în Coppa Italia
Ce notă a primit Drăgușin după Fiorentina - Pisa 3-0: ”Impecabil”
Ce notă a primit Drăgușin după Fiorentina - Pisa 3-0: ”Impecabil”
Marius Șumudică, undă verde la FCSB? Mihai Stoica: ”Scuzele sunt acceptate!”
Marius Șumudică, undă verde la FCSB? Mihai Stoica: ”Scuzele sunt acceptate!”
Ce a schimbat Nuno Campos la Dinamo: ”Suntem mult mai uniți”
Ce a schimbat Nuno Campos la Dinamo: ”Suntem mult mai uniți”
Radu Drăgușin, decisiv la golul Fiorentinei! Fundașul român a fost schimbat la pauză
Radu Drăgușin, decisiv la golul Fiorentinei! Fundașul român a fost schimbat la pauză
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Nici Yamal, nici Mbappe! Au anunțat "marele favorit la Balonul de Aur", cu 40 de zile înaintea galei

Nici Yamal, nici Mbappe! Au anunțat "marele favorit la Balonul de Aur", cu 40 de zile înaintea galei

Final în telenovela Ianis Hagi: "Azi e așteptat anunțul oficial"

Final în telenovela Ianis Hagi: "Azi e așteptat anunțul oficial"

Problemă pentru FCSB! Marele defect al lui Denis Drăguș: „Asta mi-au spus cei din Turcia”

Problemă pentru FCSB! Marele defect al lui Denis Drăguș: „Asta mi-au spus cei din Turcia”

Cea mai dură reacție după debutul lui Denis Drăguș la FCSB: "Ce țeapă!"

Cea mai dură reacție după debutul lui Denis Drăguș la FCSB: "Ce țeapă!"

Cel mai neașteptat pronostic la Suedia - România: "Batem cu 4-0!"

Cel mai neașteptat pronostic la Suedia - România: "Batem cu 4-0!"

Pus de Gigi Becali să convingă galeria, Șumudică reacționează: "Îmi cer scuze suporterilor FCSB-ului"

Pus de Gigi Becali să convingă galeria, Șumudică reacționează: "Îmi cer scuze suporterilor FCSB-ului"



Recomandarile redactiei
Marius Șumudică, undă verde la FCSB? Mihai Stoica: ”Scuzele sunt acceptate!”
Marius Șumudică, undă verde la FCSB? Mihai Stoica: ”Scuzele sunt acceptate!”
Ce notă a primit Drăgușin după Fiorentina - Pisa 3-0: ”Impecabil”
Ce notă a primit Drăgușin după Fiorentina - Pisa 3-0: ”Impecabil”
Ce a schimbat Nuno Campos la Dinamo: ”Suntem mult mai uniți”
Ce a schimbat Nuno Campos la Dinamo: ”Suntem mult mai uniți”
Gigi Becali i-a făcut oferta! Pe cine vrea antrenor la FCSB: „El decide tot”
Gigi Becali i-a făcut oferta! Pe cine vrea antrenor la FCSB: „El decide tot”
Fiorentina - Pisa 3-0 | Echipa lui Radu Drăgușin, victorie fără emoții în Coppa Italia
Fiorentina - Pisa 3-0 | Echipa lui Radu Drăgușin, victorie fără emoții în Coppa Italia
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
CITESTE SI
Un american a cumpărat o barcă de 1.000 de dolari de pe Alibaba. A avut parte de o surpriză uriașă când a despachetat-o

stirileprotv Un american a cumpărat o barcă de 1.000 de dolari de pe Alibaba. A avut parte de o surpriză uriașă când a despachetat-o

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Protestul fermierilor din Piața Victoriei a degenerat. Au forțat dispozitivul, iar jandarmii au folosit spray lacrimogen

stirileprotv Protestul fermierilor din Piața Victoriei a degenerat. Au forțat dispozitivul, iar jandarmii au folosit spray lacrimogen

Care sunt cele mai fiabile mașini. Mărcile care au cele mai mari șanse să depășească 400.000 de kilometri

stirileprotv Care sunt cele mai fiabile mașini. Mărcile care au cele mai mari șanse să depășească 400.000 de kilometri

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UEFA Europa League
Universitatea Craiova - Ararat-Armenia
Universitatea Craiova VS. Ararat-Armenia


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!