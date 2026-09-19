Cristi Chivu, coșmarul lui Gian Piero Gasperini: ce a spus italianul înainte de AS Roma - Inter

Cristi Chivu, coșmarul lui Gian Piero Gasperini: ce a spus italianul înainte de AS Roma - Inter Serie A
SPORT.RO
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Gian Piero Gasperini a vorbit despre ultimele meciuri pe care le-a avut contra lui Inter.

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Din articol

Cristi Chivu are un start perfect de sezon în Serie A, după ce a reușit patru victorii pe linie în primele patru runde. Echipa antrenorului român a impresionat din punct de vedere ofensiv în Italia.

Partida AS Roma - Inter, din runda a 5-a din Serie A, va avea loc sâmbătă, de la ora 19:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Coșmarul Inter pentru Gian Piero Gasperini: Chivu a continuat tradiția 

La conferința de presă premergătoare meciului care se va juca pe „Stadio Olimpico”, Gian Piero Gasperini a fost întrebat despre recordul negativ pe care îl are ca antrenor împotriva lui Inter.

Tehnicianul Italian a pierdut ultimele zece partide contra „nerazzurilor” din postura de antrenor al lui AS Roma și al Atalantei. Ultimele două înfrângeri au venit împotriva lui Cristi Chivu, după ce românul s-a impus cu 5-2 și 1-0 în partidele cu AS Roma din stagiunea trecută.

„A fost o perioadă în care reușeam să obțin rezultate împotriva lui Inter, dar în ultima vreme pierd mereu. Ar putea fi din cauza unui aspect tactic, chiar dacă ei au schimbat trei antrenori: mai întâi Conte, apoi Inzaghi, iar acum Chivu, și nu s-a schimbat nimic. Dar cred că aceste statistici le au nerazzurrii și cu alți antrenori, nu doar cu mine.

Pentru mine este fundamental să fac lucrurile necesare pentru a obține maximum pentru echipă. Apoi, fiecare meci este diferit, iar în acest moment este imprevizibil. La Atalanta am introdus doi fundași centrali pentru a câștiga meciul, pentru că aveam câteva probleme în apărare care, dacă erau rezolvate, ne-ar fi ajutat. Acest lucru trebuie luat în considerare. Și la Torino a ieșit Dybala sau Malen pentru a regla mijlocul terenului. Nu sunt niciodată semnale că nu vrem să câștigăm”, a spus Gian Piero Gasperini la conferința de presă.

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Sursa foto: Imago Images
Jose Mourinho și Cristi Chivu / Foto UEFA
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Cristi Chivu surprinde înaintea meciului cu AS Roma

Meciul dintre cele două formații din Italia este considerat un duel între două echipe care se vor bate la titlu în acest sezon. 

Dacă Gian Piero Gasperini a susținut conferința de presă de dinainte partidei cu Inter, cu o zi înaintea meciului, în timp ce Cristi Chivu nu a vorbit deloc.

Antrenorul român nu a avut programată o conferință de presă înaintea partidei cu AS Roma, astfel că va vorbi cu jurnaliștii doar după partida care se va juca pe „Stadio Olimpico”, conform TMW.com.

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