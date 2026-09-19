Brighton - Arsenal, 17:00, LIVE pe VOYO SPORT 1. ”Tunarii” se pot desprinde în vârful clasamentului

Campioana en-titre ocupă prima poziție în ierarhie cu 12 puncte, la egalitate cu Manchester City, iar în cazul unei victorii, echipa lui Mikel Arteta se va desprinde în vârful clasamentului cel puțin temporar.

Brighton ocupă poziția a șasea în clasamentul din Premier League, cu 7 puncte acumulate în primele patru runde.

Sezonul trecut, cele două formații s-au întâlnit în trei rânduri. În luna octombrie 2025, Arsenal o învingea pe Brighton cu 2-0 în Cupa Ligii Angliei. Două luni mai târziu, tot Arsenal avea câștig de cauză în campionat, scor 2-1. Tunarii s-au impus și în returul campionatului, de această dată cu scorul de 1-0.

La meciul cu Arsenal, Brighton vine după o victorie de moral cu Manchester United, scor 3-2, în Cupa Ligii Angliei. În aceeași competiție, Arsenal a învins-o zilele trecute pe Ipswich Town, scor 4-2.