După jumătate de oră fără gol pe Etihad, Ruben Dias a fost marcatorul neașteptat din echipa lui Pep Guardiola. Fundașul portughez a șutat imparabil de la aproximativ 25 de metri, mingea a fost ușor deviată, iar portarul Roefs nu a avut nicio șansă.

Ruben Dias, gol fabulos în Manchester City - Sunderland



Pentru Dias a fost doar al șaselea gol în tricoul lui Manchester City, după nu mai puțin de 241 de partide.

