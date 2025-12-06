VIDEO Ruben Dias, gol fabulos în Manchester City - Sunderland: "Sigur nu ești Vincent Kompany?"

Ruben Dias, gol fabulos &icirc;n Manchester City - Sunderland: Sigur nu ești Vincent Kompany? Premier League
Ruben Dias, fundașul lui Manchester City, a deschis scorul în partida cu Sunderland printr-o execuție splendidă din afara careului.

Ruben DiasManchester CitySunderland
După jumătate de oră fără gol pe Etihad, Ruben Dias a fost marcatorul neașteptat din echipa lui Pep Guardiola. Fundașul portughez a șutat imparabil de la aproximativ 25 de metri, mingea a fost ușor deviată, iar portarul Roefs nu a avut nicio șansă.

Ruben Dias, gol fabulos în Manchester City - Sunderland

Pentru Dias a fost doar al șaselea gol în tricoul lui Manchester City, după nu mai puțin de 241 de partide.

Pe rețelele sociale, fanii au comparat imediat golul lui Dias cu cel reușit de Vincent Kompany în finalul sezonului 2018/2019. Belgianul, și el fundaș central, izbutea un gol crucial pentru City contra lui Leicester prin care "cetățenii" urcau pe primul loc în Premier League cu puțin timp înainte de finalul sezonului.

"Ruben Dias, sigur nu ești Vincent Kompany? Ce șut!", a scris unul dintre microbiști pe X.

În City - Sunderland, scorul pauzei a fost stabilit de un alt fundaș. Josko Gvardiol a făcut 2-0 în minutul 35, după un corner.

