Ruben Dias, fundașul portughez în vârstă de 28 de ani, și-a prelungit contractul cu „cetățenii” până în 2029, cu opțiune de extindere pentru încă un an.

Transferat în 2020 de la Benfica pentru 70 de milioane de euro, Dias a devenit rapid pilonul apărării lui Pep Guardiola. În cinci sezoane pe Etihad, a strâns peste 200 de meciuri și a adunat nu mai puțin de nouă trofee: patru titluri de Premier League, o Ligă a Campionilor, dar și Cupa Angliei și Cupa Ligii.

„Sunt incredibil de fericit. Iubesc orașul Manchester, iubesc fanii lui City și nici nu îmi pot imagina să joc altundeva. Ambiția clubului se potrivește perfect cu a mea și vreau să rămân aici, să lupt pentru trofee”, a spus Ruben Dias după semnătură.

După rezolvarea prelungirii lui Dias, conducerea lui City își va muta atenția pe alți oameni-cheie: John Stones și Bernardo Silva mai au doar un an de contract, la fel și Gundogan și Ederson. În același timp, tânărul Rico Lewis este aproape să semneze și el un acord pe cinci ani.

Dias va avea 32 de ani la finalul noului contract și va câștiga în jur de 11 milioane de euro pe sezon, potrivit presei engleze.

