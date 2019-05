Transfer IREAL langa Ronaldo la Juventus! Negocieri de ULTIMA ORA pentru tradarea secolului: cum va arata atacul lui Juve

Sefii lui Juventus vor sa dea a doua lovitura majora pe piata transferurilor in decurs de numai 12 luni.

Corriere dello Sport scrie ca Inter il vrea cu orice pret pe Moise Kean de la Juventus. Pentru a-l obtine pe atacantul de 19 ani, Inter e gata sa i-l dea marii rivale pe Mauro Icardi, fostul sau capitan!

Juventus nu exclude plecarea lui Kean, al carui contract expira in 2020. Torinezii ar vrea sa-i propuna un contract nou lui Kean, in urma caruia atacantul ar castiga de 4 ori mai mult decat in prezent. In cazul in care semnalele pe care le primeste din partea fotbalistului nu vor fi pozitive, Juventus va incerca sa urgenteze negocierile cu Inter pentru schimbul care poate soca Serie A in aceasta vara.