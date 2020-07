Anul familiei INZAGHI! Simone se lupta pentru titlu, iar Pippo a reusit o promovare istorica! 

Lazio se lupta cu Juve, in timp ce Benevento Calcio si-a asigurat revenirea in Serie A cu sapte etape inainte de finalul ligii secunde!

Cosmin Craciun

Familia Inzaghi a reusit sa ofere fotbalului doi oameni extrem de talentati. Daca Pippo a stralucit mai mult pe teren, juniorul Simone reuseste sa dezvolte o cariera admirabila in antrenorat. Cu el pe banca, Lazio se afla intr-o ipostaza in care n-a mai fost din 2000, cand a castigat titlul in Serie A. In actuala editie a campionatului din Italia, romanii sunt in lupta directa cu Juventus pentru trofeul de campioana si dau si golgheterul campionatului, in persoana lui Ciro Immobile, care a reusit 29 de goluri in tot atatea mecuri jucate, cu cinci mai multe reusite decat Cristiano Ronaldo. Mai sunt noua etape de jucat in Serie A, iar finalul de sezon se anunta a fi unul foarte strans.

Iesirea lui Simone din umbra lui Filippo

Simone Inzaghi o antreneaza pe Lazio inca din 2016, iar inainte de a deveni principal pe Olimpico a pregatit si o formatie de juniori a clubului. Italianul a si jucat pentru Lazio, intre 1999 si 2010, perioada in care a fost si imprumutat la Sampdoria si Atalanta. A adunat 133 de jocuri pe Olimpico si a marcat de 28 de ori, dar nu a reusit niciodata sa se apropie de reusitele fratelui sau mai mare. Asta pana in 2016, cand Simone era promovat ca antrenor al echipei dupa plecarea lui Stefano Pioli. Dupa o clasare pe un modest loc 8, in vara aceluiasi an, Inzaghi era demis si inlocuit cu Marcelo Bielsa. Argentinianul nu apuca nici macar sa debuteze pentru ca nu s-a inteles cu oamenii din conducerea clubului, asa ca Inzaghi era contactat sa revina pe banca tehnica a echipei.

Chiar daca a parut ca face un compromis, Simone a acceptat sa se intoarca si a ramas pana in prezent antrenorul lui Lazio. A castigat doua supercupe ale Italiei, in 2017 si 2019, dar si o cupa tot anul trecut. Desi nu a beneficiat de investitii impresionante si nimeni nu se astepta sa aiba un parcurs atat de bun in stagiunea actuala, Lazio se afla in lupta pentru titlu. Mai sunt noua meciuri si doar patru puncte intre trupa lui Stefan Radu si Juve. Este greu de crezut ca juventinii ar putea pierde acest avans, insa un moment esential ar putea fi partida din 20 iulie, cand Lazio se deplaseaza pe Juventus Stadium. Oricare ar fi deznodamantul sezonului, pentru Lazio ar fi o performanta excelenta si clasarea pe locul 2.

Recordul lui Pippo

Pentru Benevento, sezonul 2017-2018 a fost primul din istoria sa in care a evoluat in Serie A, insa echipa la care a fost antrenor si fostul jucator al CFR-ului, Roberto De Zerbi, n-a reusit sa se mentina pe prima scena. La doi ani dupa retrogradare, marele Pippo Inzaghi a reusit sa aduca o noua promovare pentru echipa din regiunea Campania.

Cariera de jucator a lui Pippo Inzaghi a fost formidabila, cu trei titluri castigate in Italia, alaturi de Juve si Milan, doua trofee Champions League si alte trofee precum doua supercupe ale Europei si un campionat mondial al cluburilor. Fratele mai mare al lui Simone a reusit sa castige si Cupa Mondiala cu Squadra Azzura in 2006, iar dupa retragere a devenit antrenor la grupele de juniori ale Milanului. A ajuns ulterior chiar si la prima echipa a “rossonerilor” pentru un sezon, iar apoi au urmat experiente la Venezia si Bologna.

Rezultatele sale ca antrenor nu s-au ridicat la nivelul celor pe care le-a avut ca jucator, insa odata cu venirea la Benevento lucrurile s-au schimbat si Inzaghi a ajuns sa domine campionatul din Serie B. Desi mai sunt nu mai putin de sapte meciuri pana la finalul stagiunii, trupa sa este deja promovata matematic in Serie A, ceea ce consfinteste o performanta istorica pentru micuta echipa din sudul Italiei.

Asadar, sunt toate sansele ca sezonul viitor sa aduca fanilor o noua intalnire intre fratii Inzaghi, din postura de antrenori. Cei doi s-au intalnit si in 2018, cand Lazio invingea Bologna in deplasare cu 2-0.