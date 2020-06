Gol MONDIAL pentru Ribery in poartea lui Lazio! A trecut prin TOATA apararea si a marcat superb. VIDEO

Franck Ribery a marcat superb in meciul cu Lazio de pe Olimpico!

Starul de 37 de ani a deschis scorul in minutul 25, la capatul unei actiuni galactice. Ribery a luat o faza pe cont propriu in banda dreapta, a depasit 3 adversari, apoi a trimis un sut imparabil pentru Strakosha.

Ribery e la al 3-lea gol in 13 meciuri pentru Fiorentina. Francezul a ajuns la Florenta vara trecuta, liber de contract dupa despartirea de Bayern, unde a petrecut 12 ani.



