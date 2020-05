IMPARABIL! Bomberul lui Lazio, gest romantic cu care a dat pe spate MILIOANE de femei

Ciro Immobile (30 de ani) de la Lazio e actualul golgheter din Serie A, ierarhie in care il depaseste inclusiv pe Cristiano Ronaldo

In viata privata, varful italian e la fel de imprevizibil in relatia cu frumoasa sa sotie, Jessica.

Casatoriti din 2014, Ciro si Jessica formeaza unul dintre cele mai sudate cupluri din lumea fotbalului, avand impreuna si doua fete, Michela si Giorgia. Sotii Immobile se inteleg atat de bine incat deseori ii putem admira pe retelele de socializare in diverse ipostaze hazlii, multe dintre ele surprinse chiar la domiciliul acestora.



Intr-o perioada dificila, in care campionatul italian se pregateste pentru reluarea sezonului intrerupt de pandemia cu coronavirus, Ciro si Jessica au serbat 6 ani de casnicie, iar fotbalistul lui Lazio si-a surprins partenera asa cum rar se poate vedea.



Astfel, Immobile a umplut casa de cu buchete de trandafiri in mai multe culori, un tablou romantic pe care Jessica l-a filmat cu mandrie. ”Nu am cuvinte. Ne-am facut o promisiune pe viata, o promisiune eterna, te iubesc atat de mult”, a mentionat italianca in postarea de pe Instagram.



La comentarii, majoritatea mesajelor au fost de apreciere si chiar de invidie la adresa Jessicai, reprezentantele sexului frumos fiind absolut incantate de intreaga scena pusa la cale de Ciro Immobile.

