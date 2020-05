Reactia italienilor dupa ce Rangers ar fi decis sa il cumpere definitiv pe Ianis! Lazio vine cu un nou plan

Presa din Belgia a anuntat marti ca Ianis Hagi nu va mai reveni la Genk, mijlocasul urmand sa fie transferat definitiv de Glasgow Rangers.

Internationalul roman a fost dorit intens de Lazio in ultima perioada, insa odata cu anuntul transferului definitiv la Rangers, echipa din Serie A s-a reorientat spre alt fotbalist.

Gazzetta dello Sport anunta ca Lazio a pus ochii pe Mohammed Kudus, fotbalist de picior stang cu un profil similar lui Ianis Hagi, dar care poate fi adus la un pret mult mai avantajos. Kudus evolueaza in Danemarca, la Nordsjaelland, insa mai este dorit si de cluburi precum Fenerbahce sau Frankfurt:

"Nu a implinit inca 20 de ani. Are un profil similar cu Ianis Hagi. De asemenea, Kudus poate juca varf sau al doilea varf, dar si mijlocas. Este stangaci, are o tehnica decenta si este foarte rapid.

La juniori a jucat doar mijlocas, insa a fost mutat mai in fata odata cu trecerea la seniori. Anul acesta a marcat 9 goluri in 19 meciuri. S-a alaturat deja echipei nationale din Ghana, unde a si debutat. Este vazut unul dintre cele mai interesante talente ale fotbalului african. Pretul lui lui ar fi undeva sub 5 milioane de euro", au scris italienii de la Gazzetta dello Sport.

Mohammed Kudus va implini 20 de ani in luna august. Fotbalistul are 1.77 inaltime si este evaluat la 2.7 milioane de euro, conform Transfermarkt.