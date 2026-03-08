AC Milan - Inter, LIVE TEXT de la 21:45. Chivu poate ajunge la +13 cu o victorie în Derby della Madonnina

AC Milan și Inter se înfruntă pe San Siro, diseară, de la ora 21:45, în runda cu numărul 28 din Serie A. Cu o victorie, echipa lui Cristi Chivu poate deja să își facă planurile pentru sărbătoarea de titlu.

AC Milan, care a învins greu Cremonese în ultima etapă, 2-0, cu goluri marcate în minutele 90 și 90+4, a rămas practic singura contracandidată a lui Inter la Scudetto. Echipa lui Massimiliano Allegri a pierdut însă contactul cu marea rivală din oraș, distanța fiind acum de 10 puncte.

De partea cealaltă, Inter este de departe cea mai în formă echipă din Serie A. În ultimele 15 etape, echipa lui Cristi Chivu a câștigat 14 meciuri și a înregistrat o remiză.

Echipele probabile:

  • AC Milan: Maignan - Tomori, De Winter, Pavlovic - Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinian - Leao, Pulisic
  • Inter: Sommer - Bisseck, Akanji, Bastoni - Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mhkitaryan, Dimarco - Bonny, Esposito

Venituri record la Milan - Inter

Derby-ul de diseară va intra în istorie. Cu venituri estimate la peste 8,7 milioane de euro, această întâlnire va deveni cea mai profitabilă din istoria campionatului italian.

Suma definitivă va fi cunoscută abia în următoarele ore, dar un lucru este deja cert: recordul anterior – 8 649 494 de euro în meciul tur, 1-0 pentru AC Milan, va fi depăşit.

Pragul de 9 milioane de euro pare greu de atins, dar încasările ar trebui să depăşească 8,7 milioane de euro, conform Gazzetta dello Sport.

De câteva zile, biletele sunt aproape imposibil de găsit, iar peste 75.500 de spectatori sunt aşteptaţi în tribune la San Siro. Înainte de acest derbi, recordul de încasări pentru un meci al Milanului data din sezonul trecut. Pe 2 februarie 2025, tot într-un derbi împotriva Interului, Rossoneri înregistraseră încasări de 7.344.878 euro.

Fabio Capello a prefațat AC Milan - Inter

Considerat unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria fotbalului mondial, Fabio Capello a analizat într-un editorial scris în Gazzetta dello Sport următorul episode din Derby della Madonnina.

Capello susține că felul în care s-a prezentat Inter în Coppa Italia este complet diferit de modul în care va arăta echipa lui Cristi Chivu în meciul cu AC Milan, iar asta tocmai pentru că antrenorul român a menajat mai mulți jucători pentru partida din campionat.

”Meciul cu Como ne-a oferit un indiciu clar: Inter se gândea deja foarte mult la derby-ul cu Milan de duminică. Semifinala Cupei Italiei a fost, fără îndoială, dezamăgitoare, disputată într-un ritm foarte lent de ambele echipe, inclusiv de Como, care părea mai concentrată pe calificarea în Liga Campionilor decât pe cursa pentru Cupa Italiei.

Deduc că Inter este convinsă că, după acest derby, dacă îl va câștiga, poate fi deja considerată campioana Italiei. De aceea au fost menajați câțiva jucători importanți. În plus, un fotbalist cheie precum Dumfries revine treptat la Inter, astfel că Milan va trebui să fie foarte atentă la jucătorii de bandă, mai ales având în vedere impactul lui Dimarco pe flancul stâng”, a scris Fabio Capello, care a subliniat că, într-un astfel de derby, un egal ar avantaja ambele echipe, însă ”nu pot fi făcute calcule”.

În același timp, Capello a transmis că, în opinia sa, ”Leao și Pulisic pot face diferența” în favoarea lui AC Milan, însă ”Chivu poate decola” spre Scudetto. 

