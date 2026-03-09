AC Milan s-a impus la limită, 1-0, în faţa liderului Inter Milano, duminică seara, în derby-ul etapei 28 din Serie A, relansând astfel lupta pentru titlu în Serie A.

Unicul gol al întâlnirii de pe San Siro a fost marcat de ecuadorianul Pervis Estupinan (minutul 35), aflat la prima reuşită de la sosirea sa la AC Milan, în vara trecută.

”Estupinan a fost planul divin al lui Allegri, iar Chivu a trebuit să se predea”, a titrat Tuttomercatoweb, care l-a desemnat pe ecuadorian jucătorul meciului: ”A evoluat pentru că Bartesaghi nu s-a simțit bine, dar mulți vor spune că a fost un plan divin, poate chiar al lui Allegri” și nota 7.5.

Chivu a primit doar 5.5 de la Tuttomercatoweb: ”Interul său nu arată prea bine”.