AC Milan s-a impus la limită, 1-0, în faţa liderului Inter Milano, duminică seara, în derby-ul etapei 28 din Serie A, relansând astfel lupta pentru titlu în Serie A.
Unicul gol al întâlnirii de pe San Siro a fost marcat de ecuadorianul Pervis Estupinan (minutul 35), aflat la prima reuşită de la sosirea sa la AC Milan, în vara trecută.
”Estupinan a fost planul divin al lui Allegri, iar Chivu a trebuit să se predea”, a titrat Tuttomercatoweb, care l-a desemnat pe ecuadorian jucătorul meciului: ”A evoluat pentru că Bartesaghi nu s-a simțit bine, dar mulți vor spune că a fost un plan divin, poate chiar al lui Allegri” și nota 7.5.
Chivu a primit doar 5.5 de la Tuttomercatoweb: ”Interul său nu arată prea bine”.
Inter nu prea mai câștigă în derby-ul milanez
AC Milan a obţinut cu această ocazie a treia sa victorie consecutivă în faţa rivalei sale din capitala Lombardiei, în cel de-al 246-lea "Derby della Madonnina"
În ciuda acestui eşec, Inter rămâne cu un avans de şapte puncte faţă de AC Milan, ocupanta locului secund în clasament, cu zece etape înainte de finalul sezonului.
Echipa antrenată de Cristian Chivu, care venea după 15 meciuri fără înfrângere (14 victorii şi un egal), a ratat însă o mare şansă de face un pas decisiv în lupta pentru al 21-lea "scudetto" din istoria sa.
Inter nu a mai câştigat derbyul milanez din aprilie 2024 şi are un bilanţ catastrofal de patru înfrângeri şi două remize, în toate competiţiile în faţa rivalei.
Top 6 în Serie A
1. Inter Milano 67 p
2. AC Milan 60
3. Napoli 56
4. Como 51
5. AS Roma 51
6. Juventus Torino 50