Atacantul german Niclas Füllkrug, transferat în această iarnă de AC Milan, a rămas fără ceasuri şi bijuterii de lux, pierderile totale fiind estimate la o jumătate de milion de euro.



Potrivit Gazzetta dello Sport, camera sa de hotel a fost spartă în noaptea de miercuri spre joi, în timp ce se afla la Como pentru a juca împotriva echipei lui Cesc Fabregas.



Seiful jucătorului a fost spart. Au fost furate mai multe obiecte de valoare, inclusiv ceasuri şi bijuterii de lux, valoarea totală fiind estimată la 500.000 de euro. De asemenea, lipseau brăţări, inele şi cercei aparţinând soţiei sale.



Criminaliştii de la secţia de poliţie din Milano s-au deplasat la faţa locului şi au colectat imagini de pe camerele de supraveghere.



Poliţia a deschis o anchetă şi a fost depusă o plângere.

