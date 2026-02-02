Veste mare pentru Cristi Chivu! Anunțul venit din Anglia

Rivala directă AC Milan este foarte aproape să rateze transferul atacantului Jean-Philippe Mateta, una dintre principalele ținte ale iernii.



Potrivit informațiilor apărute în presa din Anglia, mutarea francezului de la Crystal Palace la Milan este în mare pericol din cauza problemelor apărute la vizita medicală.



Pică transferul lui Jean-Philippe Mateta la AC Milan!



Mai multe surse, inclusiv BBC Sport, anunță că rossonerii au efectuat verificări suplimentare la Londra și au decis, cel puțin momentan, să nu continue procedura de înregistrare a jucătorului.

