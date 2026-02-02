Veste mare pentru Cristi Chivu! Anunțul venit din Anglia

Veste mare pentru Cristi Chivu! Anunțul venit din Anglia Serie A
Interul antrenat de Cristi Chivu primește o veste excelentă în lupta pentru titlu din Serie A. 

Rivala directă AC Milan este foarte aproape să rateze transferul atacantului Jean-Philippe Mateta, una dintre principalele ținte ale iernii.

Potrivit informațiilor apărute în presa din Anglia, mutarea francezului de la Crystal Palace la Milan este în mare pericol din cauza problemelor apărute la vizita medicală. 

Pică transferul lui Jean-Philippe Mateta la AC Milan!

Mai multe surse, inclusiv BBC Sport, anunță că rossonerii au efectuat verificări suplimentare la Londra și au decis, cel puțin momentan, să nu continue procedura de înregistrare a jucătorului.

AC Milan ajunsese la un acord cu Crystal Palace pentru o sumă de peste 30 de milioane de euro, care putea urca spre 35 de milioane cu bonusuri, iar Mateta avea pregătit un contract pe 4 ani și jumătate, până în 2030. Totuși, incertitudinile legate de starea genunchiului atacantului, dar și neînțelegeri privind salariul, au blocat afacerea.

În acest context, Inter profită din plin. La momentul redactării articolului, echipa lui Cristi Chivu este lider în Serie A, cu 55 de puncte după 23 de etape, având un avans clar față de Milan, care are 47 de puncte, cu un meci mai puțin disputat.

