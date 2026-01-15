„Diavolii Milanezi” se aflau la șase puncte în spatele lui Inter în Serie A, înaintea duelului restant cu Como din campionatul Italiei.

Trupa lui Massimiliano Allegri avea mare nevoie de victorie în meciul jucat în deplasare cu echipa lui Cesc Fabregas.



AC Milan s-a impus clar în fața lui Como! „Diavolii Milanezi” au câștigat cu 3-1



Como i-a dat emoții în startul partidei lui Allegri după ce Oliver Kempf a deschis scorul în minutul 10. AC Milan a egalat în finalul primei părți dintr-o lovitură de la 11 metri transformată de Christopher Nkunku.

În a doua repriză, Adrien Rabiot a reușit o „dublă” (55' și 88') și a rezolvat meciul de la Como.

AC Milan s-a apropiat la trei puncte de Inter, în urma acestui succes și s-a distanțat tot la trei „lungimi” Napoli.

