Universitatea Craiova o întâlnește în Cupa României pe FCSB (joi, 20:30) și tot pe campioana en-titre o înfruntă și în următoarea etapă din sezonul regulat al Superligii României (duminică, 20:00).

Reacția lui Sorin Cârțu după suspendarea primită de Baiaram: ”Ce să comentez? Au început meciurile cu FCSB, ăsta e doar începutul”

După incidentele de la Dinamo - Craiova, în care Ștefan Baiaram a scuipat un fan al ”câinilor”, fotbalistul a fost suspendat două etape după întrunirea Comisiei de Disciplină de marți.

Sorin Cârțu, președintele onorific al clubului din Bănie, a reacționat după suspendarea primită de Baiaram și a evidențiat că astfel de lucruri nu trebuie să o dărâme psihic pe Universitatea Craiova.

”Ce să mai comentăm? Suntem în timpul jocului, au început meciurile cu FCSB de azi. Să vedeți și ce o să vină! Ăsta e doar începutul. Nu vorbesc de lucruri curate sau necurate. Dar am mai văzut filme de-astea.

Și anul trecut, și acum doi ani. Dacă vrem să facem ceva, trebuie să fim pregătiți pentru lucruri de genul, să nu ne dărâme, să ne mobilizeze mai mult”, a spus Sorin Cârțu pentru Pro TV și Sport.ro.

Dublă de foc pentru Craiova cu FCSB, cu Ștefan Baiaram OUT

Oltenii au mari probleme înaintea celor două jocuri. Ștefan Baiaram a fost judecat de Comisia de Disciplină după gesturile făcute în meciul cu Dinamo, scor 1-1. Atacantul oltenilor a scuipat un suporter dinamovist a primit o suspendare pentru următoarele două meciuri. De altfel, fotbalistul este nevoit să plătească și o amendă în valoare de 6.800 de lei.

”SC Dinamo 1948 SA vs. Universitatea Craiova – Incidente - În temeiul art. 52.1.a din RD, se sancționeză jucătorul Baiaram Stefan cu suspendare pentru două meciuri și penalitate sportivă de 6.800 lei. Termen 18.02.2026”, se arată în decizia Comisiei de Disciplină.