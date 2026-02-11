Așa cum Sport.ro v-a anunțat în exclusivitate în urmă cu aproape o lună, Cristi Pustai (58 de ani) s-a despărțit de Ceahlăul Piatra Neamț, echipă pe care o preluase în septembrie 2025, înaintea etapei a 8-a din Liga 2.

Tehnicianul și-a condiționat rămânerea de ridicarea interdicției la transferuri, însă embargoul nu a fost rezolvat, iar cele două părți au ajuns la un acord pentru încetarea colaborării.

Cristi Pustai pleacă de la Ceahlăul: „Mulțumim pentru tot”

Președintele Angelo Alistar a anunțat că rezilierea va fi parafată în zilele următoare.

„Ne-am înțeles verbal să reziliem contractul cu antrenorul Cristian Pustai, urmează să stabilim detaliile și să semnăm rezilierea în zilele ce urmează. A fost o despărțire de comun acord. Momentan nu putem aduce jucători, aceasta fiind una dintre condițiile domnului Pustai pentru a continua până la finalul sezonului. Nu am reușit să ridicăm interdicția și am convenit să încheiem colaborarea. Îi mulțumim pentru tot ce a făcut pentru club și în al doilea mandat”, a declarat Alistar, potrivit Liga2.

Ceahlăul traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar și ocupă locul 15 în Liga 2, cu 18 puncte adunate în 17 etape.

Pustai revenise la Piatra Neamț după ce, în primul mandat, a reușit promovarea în Liga 2 în vara lui 2023 și a menținut echipa în eșalonul secund până în 2024.