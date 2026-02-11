Ardelenii au nevoie de victorie pentru a fi siguri de calificarea în sferturile de finală. „
Șepcile roșii” pot merge mai departe și cu un egal, însă doar dacă duelul dintre Metalul Buzău și Sepsi se încheie la rândul său la egalitate.
Mesaj pentru Bergodi după derby-ul cu CFR
La patru zile de la scandalul din derby-ul cu CFR Cluj, suporterii lui „U” au afișat un banner de mari dimensiuni în tribune, cu mesajul: „Bergodi, hai il nostro rispetto”, tradus din italiană: „Bergodi, ai respectul nostru!”.
Mesajul vine după conflictul tensionat de la finalul partidei CFR Cluj – U Cluj, când antrenorul oaspeților, Cristiano Bergodi, a intrat nervos pe teren după ultimul fluier.
Tehnicianul l-a bruscat pe Andrei Cordea (26 de ani), iar între jucători a izbucnit un scandal general. Atacantul CFR-ului a fost eliminat de arbitrul Rareș Vidican, după ce l-ar fi înjurat pe Dan Nistor.
Înaintea acestei etape, Oțelul Galați este lider în grupa C, după 2-1 cu Csikszereda și 3-3 cu Sporting Liești. U Cluj are tot 4 puncte, în urma rezultatelor 2-2 cu Sepsi și 2-1 cu Metaloglobus.