Revenire la Inter! Transferul surpriză al lui Cristi Chivu: „Nu se va mulțumi cu câteva milioane"

Serie A
Inter poate readuce un jucător care a evoluat în tricoul „nerazzurrilor” timp de șase sezoane.

cristi chivuPSV EindhovenInterTransferDennis ManIvan Perisic
Cristi Chivu își dorește să își întărească lotul în această iarnă pentru ca Inter să fie acoperită până la finalul acestui sezon.

„Nerazzurrii” au câștigat restanța din runda trecută din Serie A cu Lecce, scor 1-0, și sunt lideri în campionatul Italiei.

Inter vrea să îl aducă pe Perisic! PSV nu va renunța prea ușor la croat

Formația milaneză caută o rezervă pentru Luis Henrique, care a rămas singur lateral dreapta din lot după accidentarea lui Denzel Dumfries. 

Conform presei din Italia, Cristi Chivu l-ar vrea pe Ivan Perisic, o cunoștință mai veche a lui Inter. Fotbalistul de 36 de ani este la bază aripă stânga, dar poate evolua și pe partea dreaptă.

Cu toate că oficialii liderului la zi din Serie A sperau că nu vor plăti foarte mult în schimbul croatului, presa din Olanda anunță că PSV nu va îl va lasă pe Perisic să plece prea ușor.

„Potrivit Eindhovens Dagblad, PSV, care controlează contractul croatului, luptă încă pe trei fronturi - inclusiv în Liga Campionilor și vrea să-l păstreze pe Perisic la Eindhoven cu orice preț. 

Într-adevăr, PSV ar lua în considerare un transfer doar dacă ar primi o ofertă rezonabilă. Cu siguranță nu cele câteva milioane pe care Inter se gândea să le ofere clubului olandez, care era sceptic față de oferta clubului milanez. Potrivit publicației olandeze, Perisic cu siguranță nu va pleca pentru un preț mai mic.”, au scris italienii de la TMW.com.

Ivan Perisic a fost un jucător important pentru Inter în trecut și are în tricoul „nerazzurrilor” 254 de partide, 55 de goluri și 50 de pase decisive.

1,3 milioane de euro este cota jucătorului croat de 36 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Un tânăr din Vaslui a primit în cont, din greșeală, 60.000 lei de la o firmă, care apoi l-a contactat. Ce a urmat
”Ce părere ai despre Cristi Chivu?” Andrea Mandorlini a dat răspunsul pe loc
Imaginea cu Cristi Chivu care umple de fericire inimile suporterilor interiști
Inter, aproape să scape de starul pus de Chivu pe lista neagră. "Nu trebuie să mă justific"
Jefte Betancor i-a lăsat mască pe spanioli! Detaliul scos la iveală despre călăul lui Real Madrid: „A jucat cândva acolo”
Eminescu de la Dinamo împlinește 50 de ani. La Jurnalul de Sport al Știrilor Pro TV, interviu inedit cu Florentin Petre, de la 19:58
Meci horror la Belgrad! România, scufundată de Italia la Europeanul de polo: ce urmează pentru elevii lui Bogdan Rath
„Drăgușin, începe licitația!“: englezii au anunțat numele colosului care a început negocierile cu Tottenham
Culisele negocierilor Dinamo - Metalist pentru Cîrjan: totul stă într-un singur răspuns
Contract până în 2030 pentru Radu Drăgușin

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Vinicius și Rodrygo și-au decis viitorul la Real Madrid după plecarea lui Xabi Alonso

Dennis Man, înlocuit după doar 29 de minute, deși a înscris din nou la PSV! Olandezii au dezvăluit motivul

Telenovela s-a încheiat! CFR Cluj a luat decizia în cazul lui Ciprian Deac

Lovitură! I-a fost reziliat contractul cu două zile înainte de FC Argeș - FCSB: „Mult succes în carieră”

Jefte Betancor i-a lăsat mască pe spanioli! Detaliul scos la iveală despre călăul lui Real Madrid: „A jucat cândva acolo”
Culisele negocierilor Dinamo - Metalist pentru Cîrjan: totul stă într-un singur răspuns
„Drăgușin, începe licitația!“: englezii au anunțat numele colosului care a început negocierile cu Tottenham
Eminescu de la Dinamo împlinește 50 de ani. La Jurnalul de Sport al Știrilor Pro TV, interviu inedit cu Florentin Petre, de la 19:58
Ce surpriză: antrenorul îi spune ”DA” lui Real Madrid și e gata să semneze!
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Ce au scris olandezii despre transferul lui Darius Olaru înainte de ”dubla” dintre FCSB și LASK Linz
Reacția lui Ilie Dumitrescu, după ce a auzit că Darius Olaru e dorit de PSV Eindhoven: ”Nu poți să faci așa”
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat

Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Un nou val de ger în toată România. Meteorologii anunță temperaturi de până la -16 grade. Cod galben în patru județe

Ce nu se spune despre Mihai Eminescu. Curiozități și lucruri mai puțin știute din viața poetului

