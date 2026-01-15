Revenire la Inter! Transferul surpriză al lui Cristi Chivu: „Nu se va mulțumi cu câteva milioane”

Cristi Chivu își dorește să își întărească lotul în această iarnă pentru ca Inter să fie acoperită până la finalul acestui sezon.

„Nerazzurrii” au câștigat restanța din runda trecută din Serie A cu Lecce, scor 1-0, și sunt lideri în campionatul Italiei.



Inter vrea să îl aducă pe Perisic! PSV nu va renunța prea ușor la croat



Formația milaneză caută o rezervă pentru Luis Henrique, care a rămas singur lateral dreapta din lot după accidentarea lui Denzel Dumfries.

Conform presei din Italia, Cristi Chivu l-ar vrea pe Ivan Perisic, o cunoștință mai veche a lui Inter. Fotbalistul de 36 de ani este la bază aripă stânga, dar poate evolua și pe partea dreaptă.

Cu toate că oficialii liderului la zi din Serie A sperau că nu vor plăti foarte mult în schimbul croatului, presa din Olanda anunță că PSV nu va îl va lasă pe Perisic să plece prea ușor.

