Nambatingue Tokomon, fostul atacant al echipei de fotbal Paris-Saint Germain, care a marcat primul gol al clubului într-o competiţie europeană, a murit la vârsta de 73 de ani, conform Associated Press.

Nambatingue Tokomon a murit la 73 de ani

PSG a anunţat că puternicul atacant, cunoscut ca Toko, a murit, luni, în sudul Franţei, unde a locuit.

Clubul francez deplânge pierderea unei legende a istoriei sale, potrivit unui comunicat, transmis marţi.

PSG, care a câştigat Liga Campionilor în sezonul trecut, nu a făcut publică cauza morţii, dar media franceză a relatat asupra faptului că Toko a fost slăbit de numeroase probleme serioase de sănătate.

Toko, care a jucat de asemenea şi pentru echipa naţională a Ciadului, a marcat primul gol pentru PSG într-o competiţie europeană împotriva echipei Lokomotiv Sofia, în Cupa Cupelor în 1982.

S-a stins un fotbalist important în Ligue 1

După ce s-a mutat în Franţa când avea 21 de ani, el şi-a început cariera într-o divizie inferioară, înainte de a juca pentru Nice, Bordeaux şi Strabourg, cu care a câştigat titlul, şi apoi la Valenciennes.

După ce a marcat 12 goluri în 25 de meciuri în prima ligă de fotbal a Franţei, în sezonul 1979-1980, a semnat apoi pentru PSG. Toko a marcat 43 de goluri în 171 de apariţii pentru PSG.

Agerpres