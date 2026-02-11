Aflat în vacanță alături de familie într-o stațiune montană din Hexagon, omul de afaceri în vârstă de 54 de ani a fost protagonistul unui incident grav.

În urma căzăturii pe pârtia de schi, acționarul majoritar al oltenilor a suferit leziuni serioase. Potrivit informațiilor oferite de Fanatik, diagnosticul include o fractură de claviculă și multiple fisuri la nivelul coastelor.

Intervenție chirurgicală în România

Deși accidentarea a fost una serioasă, președintele Rotaru se află în afara oricărui pericol. Acesta s-a întors deja în România, unde urmează să fie supus de urgență unei intervenții chirurgicale.

Omul de afaceri conduce gruparea din Bănie de 13 ani, preluând echipa în anul 2013, iar în acest sezon visează la câștigarea primului său titlu de campion.