Coubiș, fără ocolișuri: „Nu am mofturi, sunt un băiat calm”. Ce spune despre „șmecherii” de la AC Milan

Fundașul cu dublă cetățenie, română și italiană, a fost convins de Cristiano Bergodi să accepte provocarea de pe Cluj Arena, după o primă parte a sezonului în care a fost legitimat la Sampdoria, în Serie B. Împrumutat cu opțiune de cumpărare, fostul căpitan al echipei Primavera a „rossonerilor” a ținut să demonteze din start orice prejudecată legată de statutul său de jucător venit din fotbalul mare.



„Eu zic că este un pas mare pentru cariera mea. Vreau să ajut cât mai mult echipa și sper să facem lucruri frumoase împreună. Acasă îmi plăcea să îi văd pe bunici, să ne întâlnim în familie. Eram un copil energic, jucăuș, făceam zgomot. Am început fotbalul la 7 ani. Mă jucam cu colegii la școală. Am început la o echipă de lângă Milano. Sunt un băiat calm, nu am mofturi”, a spus Andrei Coubiș.



„Unii se dau mai șmecheri la Milan”



Stoperul care a evoluat stagiunea trecută pentru Milan Futuro în Serie C a vorbit și despre impactul pe care l-a avut asupra sa uriașul club de pe San Siro. Deși a avut parte de susținerea vedetelor de la prima echipă a „Diavolului”, Coubiș a admis că există și excepții în vestiarul unei echipe de top.



„A fost top la AC Milan. Este unul dintre cele mai mari cluburi din Italia. Am crescut și ca om, și ca jucător. A însemnat mult pentru mine când am semnat primul contract. Era un nivel foarte bun. Am jucat în Serie C, am progresat mult și am debutat la prima echipă într-un amical. Au fost persoane foarte ok cu mine. M-au ajutat colegii de la prima echipă. Sunt și câțiva care se dau mai șmecheri, dar majoritatea te ajută. Mă consider o persoană modestă. Îmi place să lucrez, nu am nicio problemă. Îmi place muzica”, a povestit noul jucător al „șepcilor roșii”.

