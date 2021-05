S-a aflat principalul motiv pentru care Donnarumma pleaca de la Milan! Impresarul jucatorului, Mino Raiola, cerinte monstruoase pentru "diavoli"

Contractul lui Donnarumma cu Milan va expira in aceasta vara.

Portarul a refuzat in mai multe randuri sa-si prelungeasca contractul cu milanezii, iar acum presa anunta ca nu mai exista cale de intoarcere, iar fotbalistul va parasi echipa in aceasta vara, destinatia cea mai probabil fiind rivala Juventus, chiar daca si PSG si Barcelona si-au aratat interesul pentru semnatura acestuia.

Fanii Milanului pun neintelegerea dintre Donnarumma si conducatorii formatiei pe seama lui Mino Raiola, impresarul fotbalistului, iar cele mai recene informatii aparute in presa par sa le dea dreptate acestora. Oferta pe care clubul i-a facut-o lui "Gigio" a fost de 8 milioane de euro pe an, pana in 2025, insa, AS anunta ca impresarul a vrut pentru clientul sau nu mai putin de 12 milioane de euro.

Totusi, partea cea mai deranjanta a venit din comisionul urias pretins de agent, fiind recunoscut deja la nivel mondial pentru practicile sale si remuneratiile uriase pe care le pretinte, nu mai putin de 20 de milioane de euro. Conducatorii lui Milan s-au aratat dezgustati de asta, iar negocierile nu au mai progresat, portarul urmand sa paraseasca formatia.