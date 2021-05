Donnarumma, ca si plecat de la Milan! Cei 3 giganti care se lupta pentru semnatura portarului italian! Care este inlocuitorul portarului

Contractul fotbalistului cu Milan expira in aceasta vara.

Contestat indelung da fanii Milanului, dupa ce a refuzat sa-si prelungeasca acordul cu echipa, Donnarumma ar putea ajunge chiar la rivala Juventus, fiind dorit acolo de Fabio Paratici, directorul sportiv al formatiei. Pe langa fost campioana a Italiei, Il Messaggero anunta ca si Barcelona si PSG il vor pe portar si sunt gata sa se lupte pentru semnatura sa.



"Portarul lui AC Milan are oferte de la 3 cluburi: Juventus, Barcelona si PSG. Bianconerii sunt in avantaj, dar trebuie sa gaseasca o solutie pentru a-l da pe Szczesny.", anunta italienii de la Il Messaggero.

"Diavolii" s-au miscat repede, iar la club este foarte aproape sa soseasca Mike Maignan, proaspat campion in Franta cu Lille, pentru care se vor plati aproximativ 15 milioane de euro. Gazzetta dello Sport anunta ca francezul este deja in Italia si ca este asteptat in cursul zilei de marti sa efectueze vizita medicala, iar dupa Milanul va oficializa mutarea.