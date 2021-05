Mandzukic si-a anuntat despartirea de AC Milan! Mesajul postat de atacantul croat cu privire la conducerea clubului

Doar 6 luni a evoluat Mandzukic pentru AC Milan.

AC Milan l-a adus pe Mandzukic la inceputul lunii ianuarie. Atacantul croat trebuia sa ii ofere o noua solutie in atac lui Stefano Pioli, dar problemele medicale l-au impiedicat sa joace mai multe meciuri. Doar 11 aparitii a prins varful in tricoul "rossonerilor", dintre care doar doua ca titular.

In martie, cand nu a putut juca din cauza accidentarii, Mandzukic le-a comunicat oficialilor clubului ca nu doreste sa primeasca salariul in acea luna, avand in vedere ca nu isi poate ajuta echipa. Acest gest l-a impresionat si pe presedintele clubului.



"Un gest exceptional. Releva etica si profesionalismul lui Mario Mandzukic, precum si respectul sau pentru Milan", a declarat Paolo Scaroni.

Luni, croatul si-a anuntat despartirea de AC Milan, unde a declarat ca a fost o placere sa joace pentru echipa de pe San Siro si ca intoarcerea in Champions Leaguea este castigul sezonului.



"A fost o placere sa joc pentru AC Milan. Sunt recunoscator conducerii clubului pentru ca mi-au oferit oportunitatea asta, staff-ului tehnic pentru dedicare si coechipierilor, care nu sunt doar jucatori excelenti, ci si un grup extraordinar. Sunt fericit ca am putut duce acest club unde ii este locul, in Champions League. Le doresc tuturor din club numai bine", a scris Mario Mandzukic pe contul oficial de Instagram.