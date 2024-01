Decizie radicală în cazul de rasism contra lui Maignan. E fără precedent ce au pățit fanii care l-au atacat verbal

Federico Balzaretti, directorul sportiv al celor de la Udinese, a anunțat că unul dintre suporterii care l-au jignit pe portarul lui AC Milan a fost identificat și i-a fost interzis accesul pe stadion, pe viață.

"A fost o seară foarte dificilă. Clubul respinge orice formă de rasism sau de discriminare. Prima persoană a fost identificată. Nu va mai intra pe stadion niciodată.

Țin să precizez că suntem o echipă multiculturală, cu oameni de diferite naționalități. Așteptăm ancheta poliției pentru a-i descoperi și pe ceilalți", a explicat fostul apărător al lui Juventus, potrivit RMC Sports.

Mike Maignan is racially abused by Udinese fans and his AC Milan team walk off the pitch with him. ❤️ pic.twitter.com/Q1ilzQAhUK