Southampton si AC Milan se bat pe un jucator de la Barcelona! Fotbalistul, pus pe lista de transferuri de Joan Laporta

Junior Firpo se poate desparti de Barcelona in aceasta vara.

Junior Firpo este unul dintre jucatorii pe care Laporta va incerca sa ii vanda in aceasta vara pentru a obtine un buget care sa-i permite sa reconstruiasca echipa Barcelonei. Fundasul stanga a fost adus in 2019 de clubul catalan de la Real Betis contra sumei de 20 de milioane de euro.

In acest sezon, fotbalistul a prins doar 18 meciuri in toate competitiile pentru Barcelona, fiind utilizat in flancul stang doar cand Jordi Alba nu a fost disponibil sau cand era menajat de Koeman.

Potrivit ESPN, Firpo este dorit de Southampton. Conducerea clubului englez il considera un posibil candidat pentru inlocuirea lui Ryan Bertrand, dupa ce fundasul a confirmat ca nu va semna prelungirea contractului scadent luna viitoare.

Southampton nu este singura interesata de fotbalistul Barcelonei. Conform aceleiasi surse, AC Milan si-a manifestat dorinta de a-l imprumuta pe Firpo.

Ajuns la 24 de ani, jucatorul nascut in Republica Dominicana are o cota de piata de 10 milioane de euro, potrivit transfermarkt.