Karim Adeyemi (23 de ani), jucător cu mamă româncă din Brașov, a ajuns la un impas major cu clubul german. Pe lângă negocierile eșuate pentru salariu, fotbalistul a primit o lovitură dură: o amendă de 450.000 de euro pentru deținere ilegală de arme, DETALII AICI.

Adeyemi pare decis să părăsească Bundesliga, deși are contract până în 2027. Iar o destinație surpriză apare la orizont: Inter Milano!

Chivu îl vrea cu orice preț

Potrivit tabloidului Bild, Inter Milano, antrenată de românul Cristi Chivu, este extrem de interesată de transfer. Chivu îl apreciază enorm pe Adeyemi pentru viteza și driblingul său devastator.

Conducerea clubului nerazzurro a luat deja legătura cu agentul jucătorului, Jorge Mendes. Inter are însă concurență serioasă, pentru că și Manchester United vrea să îl aducă pe extrema germană, cotată la 60 de milioane de euro de Transfermarkt.

Născut la Munchen din tată nigerian și mamă româncă, Adeyemi a avut de ales între România, Nigeria și Germania. El a decis să reprezinte „Mannschaft-ul”.

În prima jumătate a sezonului, Adeyemi a fost un fotbalist de bază pentru Dortmund. În 14 meciuri, el a înscris trei goluri și a oferit trei pase decisive.

