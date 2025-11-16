Karim Adeyemi, atacantul lui Borussia Dortmund, trece prin cel mai delicat moment al carierei. Fotbalistul născut în Germania, cu tată nigerian și mamă româncă, care a refuzat în trecut posibilitatea de a juca pentru România, a fost sancționat cu o amendă uriașă de 450.000 de euro pentru posesie ilegală de armă!



Amendă COLOSALĂ după ce a fost arestat pentru posesie ilegală de armă



Potrivit Bild și confirmat oficial de Parchetul din Hagen, Adeyemi a primit un ordin penal după ce, în urma unui control, poliția i-a descoperit două obiecte strict interzise în Germania.



Este vorba despre un box metalic (“brass knuckle”), alături de un dispozitiv electroșoc de tip Taser. Ambele intră sub incidența Legii Armelor din Germania și sunt complet interzise la deținere, achiziție sau utilizare.



Ce spune avocatul lui Adeyemi



Reprezentantul legal al fotbalistului susține că întreaga situație ar fi pornit de la un „Mystery Box” comandată pe TikTok, fără să ofere însă alte detalii.



Investigația a început în urmă cu mai bine de un an, în perioada EURO 2024, când Adeyemi nu a fost convocat și se afla în vacanță în Grecia alături de artista Loredana.



Procurorul-șef Michael Burggraf a confirmat că ordinul penal a devenit definitiv pe 30 octombrie 2025, iar Adeyemi nu a făcut niciun comentariu public până la momentul redactării acestui articol.

