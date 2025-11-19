Trofeul Carpați, ultima competiție a naționalei României înainte de Campionatului Mondial, se dispută în perioada 20–23 noiembrie și se vede LIVE pe PRO ARENA și VOYO.

Selecționerul Ovidiu Mihăilă a convocat 18 jucătoare pentru competiția amicală disputată la „TeraPlast Arena” din Bistrița. „Tricoloarele” se vor duela cu selecționatele din Portugalia, Cehia și Austria.

Programul României de la Trofeul Carpați:

Joi, 20.11.2025: Cehia – Austria (15:00) | România – Portugalia (17:30), LIVE pe PRO ARENA și VOYO

și Sâmbătă, 22.11.2025: Austria – Portugalia (15:00) | România – Cehia (17:30), LIVE pe PRO ARENA și VOYO

și Duminică, 23.11.2025: Cehia – Portugalia (15:00) | România – Austria (17:30), LIVE pe PRO ARENA și VOYO

Lista celor 18 jucătoare selecționate pentru Trofeul Carpați

Portari: Iulia Dumanska (Minaur), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila)

Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București)

Inter dreapta: Alicia Gogîrlă (SCM Craiova)

Coordonatori: Rebeca Necula (Rm. Vâlcea), Alisia Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița)

Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (Slatina), Asma Elghaoui (Rm. Vâlcea)

Interi stânga: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maryia Skrobic (Rapid)

Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița)

