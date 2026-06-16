Roma a fost de acord cu salariul cerut de Greenwood

Mason Greenwood și AS Roma au ajuns la un acord pentru transferul și salariul jucătorului. Acesta ar urma să primească 4.5 milioane de euro pe sezon plus bonusuri de perfomanță, ambele surse de remunerație urmând să crească pe măsură ce trec anii.

Atacantul de 24 de ani a mai evoluat la Manchester United (2018-2023) și Getafe (2023-2024 / împrumutat) și este legitimat acum la Olympique Marseille (2024-2026), care ar urma să primească aproximativ 50 de milioane de euro pentru transfer.

Greenwood, care a cerut FIFA să renunțe la dreptul de a juca pentru Anglia pentru a putea reprezenta Jamaica la nivel de echipă națională, a fost aproape de prezența la CM 2026, dar "The Reggae Boyz" au pierdut finala barajului intercontinental în fața RD Congo (0-1, 0-1 după prelungiri).

AS Roma, în această perioadă de mercato

Roma mai este interesată de Crysencio Summerville (24 de ani / Olanda / extremă stânga), pentru care West Ham United cere peste 40 de milioane de euro, și de Keito Nakamura (25 de ani / Japonia / extremă stânga), jucător aflat sub contract cu Rennes.

În acestă perioadă de mercato, trupa din Serie A i-a transferat pe Donyell Malen (Aston Villa / 25 mil. euro) și Daniele Ghilardi (Hellas Verona / 8 mil. euro) și i-au recuperat după împrumuturi pe Tommaso Baldanzi (Genoa), Marash Kumbulla (Mallorca), Luigi Cherubini (Sampdoria), Alessandro Romano (Spezia), Riccardo Pagano (Bari), Devis Vasquez (Beșiktaș), Mattia Mannini (Juve Stabia) și Filippo Reale (Avellino).

De asemenea, s-a despărțit de Buba Sangare (Elche / 4.5 mil. euro), Saud Abdulhamid (Lens / 3.5 mil. euro), Eldor Shomurodov (Bașakșehir FK / 2.8 mil. euro), Stephan El Shaarawy (contract încheiat), Evan Ferguson (Brighton), Bryan Zaragoza (Bayern Munchen), Lorenzo Venturino (Genoa) și Konstantinos Tsimikas (Liverpool), ultimii patru reveniți la echipele lor după finalizarea împrumuturilor.

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