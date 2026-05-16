Mason Greenwood este dorit insistent de AS Roma, iar Gian Piero Gasperini l-ar fi trecut în capul listei pentru mercato din vară.

Potrivit publicației La Gazzetta dello Sport, tehnicianul italian le-a cerut șefilor clubului să întărească ofensiva cu atacantul lui Marseille, pe care îl vede drept partenerul ideal pentru Donyell Malen în noul proiect al romanilor.

Roma analizează deja posibilitatea transferului, însă mutarea depinde în mare măsură de calificarea echipei în UEFA Champions League. Italienii mai au două meciuri de disputat în Serie A și continuă lupta pentru locurile de Liga Campionilor.

Conducerea clubului ar fi pregătită să investească aproximativ 50 de milioane de euro pentru Greenwood, sumă considerată suficientă pentru a-i convinge pe francezi. Marseille nu ar avea însă motive să reducă prețul, mai ales că Manchester United păstrează un procent important dintr-un viitor transfer.

Greenwood vine după unul dintre cele mai bune sezoane ale carierei. Atacantul englez a impresionat în Ligue 1, unde a contribuit cu 26 de goluri și 10 pase decisive în 44 de partide pentru Marseille.