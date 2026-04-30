Mason Greenwood se transferă pentru 43 de milioane de euro! Ligue 1 se vede exclusiv pe VOYO

Mason Greenwood se transferă pentru 43 de milioane de euro!

Atacantul englez Mason Greenwood a avut cariera complet dată peste cap în urmă cu patru ani, în 2022, când a fost acuzat de viol, agresiune și comportament coercitiv!

La începutul anului 2023, procurorii britanici au anunțat renunțarea la toate acuzațiile, după ce martorii-cheie s-au retras, iar noi elemente apărute în anchetă au făcut ca dosarul să fie închis. Problemele nu s-au încheiat, însă, aici, pentru că suporterii lui Manchester United s-au opus vehement revenirii lui Greenwood și clubul a decis că fotbalistul nu va mai juca pentru ”diavoli”.

Mason Greenwood, acum la Marseille, pleacă doar pentru 43 de milioane de euro

Așa a ajuns la Olympique Marseille, club pentru care a adunat în total 78 de meciuri, a înscris 47 de goluri și a livrat 16 pase decisive. În acest sezon are statistici fabuloase, iar în 42 dintre meciurile pe care le-a adunat a marcat de 25 de ori și a oferit 10 pase decisive!

În Ligue 1, a bifat 29 dintre jocuri, dar și 15 dintre reușite și șase din totalul paselor de gol oferite.

Acum, apare informația conform căreia el poate ajunge în Italia, în Serie A, la Juventus! Poziția celor de la Marseille e clară: Greenwood pleacă doar dacă se achită suma de 43 de milioane de euro!

Cine plătește suma, are semnătura lui Mason Greenwood și acceptul lui Marseille

Evoluții excelente pentru Greenwood, care poate face pasul la un club și mai important, alături de care să aibă șanse reale la câștigarea trofeelor pe plan intern sau poate chiar pe plan extern.

Ar putea să îi surâdă trecerea la Juventus, torinezii urmând să aibă o vară activă pe piața transferurilor, să facă un lot foarte valoros. Vor să performeze atât în Serie A, cât și în cupele europene.

