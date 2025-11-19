Tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale din 2026 (11 iunie – 19 iulie) bate la ușă. Evenimentul e programat să aibă loc, la Washington, pe 5 decembrie.

Cu 16 zile înainte de acest moment, știm 42 din cele 48 de naționale care vor fi prezente la sărbătoarea fotbalului mondial, la anul, în Canada, Mexic și SUA. Cele șase locuri rămase vacante vor fi distribuite astfel:

*4 locuri pentru Europa pentru care se bat 16 naționale, printre care și România, după cum Sport.ro a explicat aici.

*2 locuri via barajelor intercontinentale pentru care se bat 6 naționale.

Irak și Republica Democratică Congo, la o singură victorie de Mondiale!

Toate barajele, fie că vorbim despre cele europene sau intercontinentale, se vor disputa în martie 2026.

Cele din zona UEFA vor avea loc pe 26 și pe 31 martie. Cele intercontinentale vor fi găzduite de Mexic, la Guadalajara și la Monterrey, însă datele exacte n-au fost stabilite, deocamdată. E singura necunoscută în privința acestor meciuri. Pentru că, în rest, avem toate detaliile.

În primul rând, avem cele șase echipe care se vor bate pentru cele două bilete pentru CM 2026:

*Irak (Asia)

*Republica Democratică Congo (Africa)

*Jamaica și Surinam (America de Nord, Centrală și Caraibe)

*Bolivia (America de Sud)

*Noua Caledonie (Oceania)

Potrivit regulamentului FIFA, echipele cu cel mai bun clasament FIFA la ora actuală vor fi plasate în urna capilor de serie. Avantajul lor? Unul imens! Vor avansa direct la „finala“ pentru Mondiale, având posibilitatea calificării printr-o singură victorie!

În această situație fericită vor fi naționalele din Irak (locul 57 în clasamentul FIFA) și RD Congo (locul 60 FIFA).

Celelalte patru naționale, plasate în urna outsiderilor, vor fi Jamaica (locul 68 FIFA), Surinam (locul 126 FIFA), Bolivia (locul 76 FIFA) și Noua Caledonie (locul 150 FIFA).

În urma tragerii la sorți, vor fi împerecheate, în primul rând, naționalele aflate în urna outsiderilor. Ele se vor întâlni în „semifinale“. Apoi, învingătoarele de aici vor merge în „finalele“ pentru CM 2026, unde vor întâlni fie Irak, fie RD Congo, în funcția de rezultatul tragerii la sorți.

Niște naționale pentru care Mondialul era un vis interzis

Cele șase formații, care au ajuns la barajele intercontinentale, sunt în fața unei oportunități imense. Pentru că înainte de extinderea Mondialului la 48 de echipe, șansele lor de a fi prezente la un astfel de turneu final erau foarte mici. Iată câte prezențe anterioare au ele, la Mondiale:

*RD Congo – O singură calificare, în 1970, pe când țara se numea Republica Zair

*Irak – O singură calificare, în 1986.

*Jamaica – O singură calificare, în 1998.

*Surinam – Nicio calificare anerioară.

*Bolivia – Trei calificări, în 1930 (prezența a fost pe baza de invitație), în 1950 și în 1994.

*Noua Caledonie – Nicio calificare anterioară.

Lista naționalelor calificate la Cupa Mondială din 2026

*Europa (12 echipe): Austria, Belgia, Croația, Anglia, Franța, Germania, Olanda, Norvegia, Portugalia, Scoția, Spania, Elveția

*Asia (8 echipe): Japonia, Iran, Australia, Iordania, Qatar, Arabia Saudită, Uzbekistan, Coreea de Sud

*Africa (9 echipe): Algeria, Insulele Capului Verde, Egipt, Ghana, Coasta de Fildeș, Maroc, Senegal, Africa de Sud, Tunisia

*America de Nord și Centrală (6 echipe): Canda, Mexic, SUA, Panama, Haiti, Curacao

*America de Sud (6 echipe): Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

*Oceania (1 echipă): Noua Zeelandă

