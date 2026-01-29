VIDEO EXCLUSIV Știm semifinalele Campionatului European de handbal masculin. Meciuri stelare, live pe VOYO. Franța, OUT / Cine va juca pentru locul 5

Știm semifinalele Campionatului European de handbal masculin. Meciuri stelare, live pe VOYO. Franța, OUT / Cine va juca pentru locul 5 Handbal
Alexandru Hațieganu
Miercuri s-au încheiat meciurile din grupele principale ale Campionatului European.

Rezultatele au stabilit programul semifinalelor, în care se vor duela Danemarca – Islanda şi Germania - Croaţia. Deţinătoarea trofeului, Franţa, a ratat lupta pentru medalii. România nu a trecut de grupele preliminare, în care a obţinut trei înfrângeri, şi a încheiat pe locul 22.

  • Danemarca – Islanda şi Germania - Croaţia, în semifinalele Campionatului European

Rezultatele înregistrate în ultima etapă a grupelor principale, la competiţia găzduită în acest an de Danemarca, Suedia şi Norvegia, sunt:

Grupa I: Spania – Portugalia 27-35, Germania – Franţa 38-34, Danemarca – Norvegia 38-24.

Grupa II: Slovenia – Islanda 31-39, Croaţia – Ungaria 27-25, Elveţia – Suedia 21-34.

Din grupa I s-au calificat în semifinale Danemarca şi Germania, iar din grupa II, Croaţia şi Islanda.

Meciurile vor avea loc vineri, când se joacă şi pentru locurile 5-6, între Portugalia - Suedia, iar duminică sunt programate finalele pentru medalii.

Primele trei clasate obţin automat şi calificarea la Campionatul Mondial, iar campioana europeană are asigurată participarea la turneul final al următoarei ediţii continentale.

Naţionala României şi-a încheiat participarea la Campionatul European cu trei înfrângeri, toate în grupa B preliminară: 34-40 cu Portugalia, 24-39 cu Danemarca şi 23-24 cu Macedonia de Nord.

A fost a doua calificare consecutivă la un turneu final pentru tricolori, care în 2024 au revenit la Campionatul European din Germania, după 28 de ani. În 1996, România se clasa pe locul 9 din 12 echipe participante. În total, are patru participări, cu cea din 2026.

Deţinătoarea trofeului este Franţa (patru titluri în total). Suedia are cinci titluri europene, iar de două ori au obţinut medalia de aur Germania, Danemarca şi Spania. News.ro

