Selecţionata României a fost învinsă de echipa Ungariei cu scorul de 41-28 (20-13), marţi seara, în BTarena din Cluj-Napoca, în ultimul meci din Grupa principală III a Campionatului European de handbal masculin Under-20 - M20 EHF EURO 2026, găzduit de România.

Tricolorii au fost conduşi de la un capăt la altul, Ungaria câştigând la o diferenţă de 13 goluri.

România - Ungaria 28-41 și tricolorii vor juca pentru locurile 9-16

Golurile echipei României au fost marcate de Ianis Alexandru Chiruţ 6, Răzvan Zeic 6, Emanuel Şerban 5, Codrin Dascălu 4, David Ianis Moldovan 2, Romulus Ioan Nicolae Hossu 1, Andrei Florin Negrilă 1, Florin Alexandru Puşcaş Ilisei 1, Teodor Iluca 1, Cristian Andrei Acsentie 1, conform Agerpres.

De la învingători s-au evidenţiat Mate Gancs-Peto 9 goluri, Peter Gazso 7, Mate Meszaros 6.

În celălalt meci de marţi, Suedia a învins Slovenia cu 33-32.

Suedia a ocupat primul loc, cu 6 puncte, urmată de Ungaria, 4 puncte, Slovenia, 2 puncte, România, 0 puncte.

Astfel, România va juca pentru locurile 9-16 - primul meci este cu Portugalia, pe 16 iulie, ora 14:30, pe VOYO.

Programul sferturilor de finală, LIVE pe VOYO

16 iulie, ora 17:00:

Suedia - Franța

BTarena, Cluj-Napoca

Elveția - Danemarca

Turda Arena, Turda

16 iulie, ora 19:30:

Spania - Slovenia

BTarena, Cluj-Napoca

Germania - Ungaria

Turda Arena, Turda