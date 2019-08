Scandal in handbalul din Franta, cu acuze de “inegalitate intre sexe”

Sportul feminin reprezinta mai putin de 20% din volumul de transmisiuni ale emisiunilor sportive din Franta.

Desi nationala de handbal feminin a Frantei este campioana mondiala (2017), campioana europeana (2018) si vicecampioana olimpica (2016), iar liga interna este una dintre cele mai puternice din Europa, cu echipe precum Metz Handball, Brest Bretagne Handball, Nantes LAH, Fleury Loiret HB sau Issy-Paris Hand, Ligue feminine de handball (LFH) a anuntat ca intrecerea interna nu va fi transmisa de niciun post cu acoperire nationala, dupa ce negocierile cu BeIN Sports au esuat, canalul sportiv preferand sa isi redirectioneze investitia pentru a acoperi integral campionatul masculin, Starligue (182 meciuri).



"Intr-un context in care valorile sportului feminin sunt evidentiate in mod regulat in mass-media, exista in realitate o inegalitate profunda in promovarea competitiilor noastre nationale dedicate femeilor", se transmite intr-un comunicat al LFH, care a atras atentia ca postul tv va continua sa transmita meciurile echipelor Brest (adversara lui SCM Rm. Valcea in Grupa C) si Metz din Liga Campionilor.



Pana in ianuarie 2019, difuzarea meciurilor din campionatul feminin a facut parte dintr-un pachet impreuna cu cele ale echipelor nationale masculine si feminine ale Frantei, dar Federatia si Liga au „preferat sa gestioneze separat campionatul feminin”. „Am solicitat doar asumarea cheltuielilor de productie de catre radiodifuzor, care se ridica la aproximativ 300.000 de euro pe sezon. Au vrut sa-si reduca investitia in productie si au refuzat alte discutii", a declarat Cecile Mantel, din conducerea LPH.



Conform estimarilor Conseil Superieur de l’Audiovisuel (CSA), in 2016, sportul feminin a reprezentat intre 16 si 20% din timpul de difuzare al transmisiunilor sportive din Franta, o crestere accentuata fata de anii trecuti (7% in 2012, 14% in 2014). Intr-un raport din 2017, CSA a evidentiat, de asemenea, o corelatie intre expunerea mediatica a sportului feminin si dezvoltarea sa in practica.