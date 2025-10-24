România a naturalizat 55 de sportivi în ultimii 5 ani, cei mai mulţi din Ucraina (10), Rusia (9) şi Cuba (7), iar în ceea ce priveşte disciplinele sportive, hocheiul pe gheaţă conduce în topul celor care au obţinut cetăţenia română cu 10 jucători, urmat de judo, cu 7, şi schi-biatlon, cu 5, conform unor date ale Agenţiei Naţionale pentru Sport, consultate de AGERPRES.

Conform sursei citate, din anul 2020, până în prezent, 55 de sportivi au primit cetăţenie română, 10 din Ucraina, 9 din Rusia, 7 din Cuba, câte 3 din Belarus, Finlanda, Kenya, câte 2 din Franţa, SUA, Noua Zeelandă, Germania, Ungaria, Brazilia şi Italia, şi câte unul din Tonga, Portugalia, Africa de Sud, Republica Moldova, Croaţia şi Iran.

Defalcat pe discipline sportive, 10 sportivi au fost naturalizaţi la solicitarea Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă, 7 provin din judo, 5 de la schi biatlon, câte 4 la rugby şi sambo, câte 3 la triatlon, lupte, atletism şi polo, câte 2 la kaiac-canoe, baschet, futsal şi handbal, şi câte unul la fotbal, bob şi sanie, tir sportiv, şah şi patinaj artistic.

În acest moment pe circuitul legal de obţinere a cetăţeniei române se mai află alţi patru sportivi: baschetbalistul american Zachary Scott Hankins, handbalistul croat Valentino Ravnic, rugbystul sud-african Kuselo Moyake şi judoka cubanez Limay Ventura Ramirez.

Sportivii naturalizaţi de România în ultimii cinci ani: de la fotbal la sambo



Hochei pe gheaţă (10):

Yevgeniy Lymanskyy (Ucraina), Denis Kulyash (Rusia), Maksim Samankov (Belarus), Evgeni Scachkov (Rusia), Albert Zagidullin (Rusia), Vladislav Teamriuc (R. Moldova), Patrik Istvan Imre (Ungaria), Matias Petteri Haaranen (Finlanda), Juha Rasmus Rinne (Finlanda), Konsta Onni Mesikammen (Finlanda);

Judo (7):

Ashley Gonzales Montero (Cuba), Yudelsis Jamez Romero (Cuba), Thailien Castillo Garcia (Cuba), Thalia Castillo Garcia De Los Milagros (Cuba), Soani Claudia Davila Garcia (Cuba), Amanda Zuaznabar Torres (Cuba), Maidelines Gorguet Veranes (Cuba);

Schi biatlon (5):

Anatoli Oskin (Rusia), Anastasia Tolmacheva (Rusia), Elena Chircova (Rusia), Dimitri Shamaev (Rusia), Natalia Ushkina (Rusia);

Rugby (4):

Tevita Manumua (Tonga), Johannes Petrus van Heerden (Africa de Sud), Siaki Jack Umaga (Noua Zeelandă), Stephen Ross Shennan (Noua Zeelandă);

Sambo (4):

Volha Maleika (Belarus), Katsiaryna Kaliuzhnaya (Belarus), Kateryna Moskalova (Ucraina), Dmytro Koba (Ucraina);

Triatlon (3):

Felix Pierre Duchampt (Franţa), Alessia Orla (Italia), Jean Sebastien Pascal (Franţa);

Lupte (3):

Iakub Shikhdzhamalov (Rusia), Khrystyna Bondar (Ucraina), Kateryna Zelenykh (Ucraina);

Atletism (3):

Stella Jepkosgei Rutto (Kenya), Delfine Relin Merringor (Kenya), Joan Chelimo Melly (Kenya);

Polo (3):

Mariia Dvorzhetska (Ucraina), Anastasiia Melnychuk (Ucraina), Matilde Risso (Italia);

Kaiac-canoe (2):

Kateryna Chabaniul (Ucraina), Olena Hryhorieva (Ucraina);

Baschet (2):

Patrick Neal Richard II (SUA), Daron Russell (SUA);

Futsal (2):

Daniel Araujo Carreteiro (Brazilia), Andre Louis Sasse (Brazilia);

Handbal (2):

Ante Kuduz (Croaţia), Saeid Heidarirad (Iran);

Fotbal (1):

Paulino Mario Jorge Malico "Camora" (Portugalia) - FOTO;

Bob (1):

Katarina Wick (Germania);

Şah (1):

Kiril Shevcenko (Ucraina);

Patinaj artistic (1):

Julia Franziska Sauter (Germania);

Tir sportiv (1):

Peter Sidi (Ungaria).

