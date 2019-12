ULTIMA ORA | Tomas Ryde ar putea pleca de la nationala de handabal feminin a Romaniei! Cine e favorit sa ii ia locul: "O astfel de oportunitate nu se refuza!"

Tomas Ryde ar putea fi inlocuit la nationala de handbal feminin a Romaniei.

Nationala de handbal feminin a Romaniei ar putea sa isi schimbe selectionerul in cazul ratarii calificarii la Jocurile Olimpice de la Tokyo. In cazul in care nu ne vom califica, Tomas Ryde risca sa fie demis, iar favorit sa ii ia locul este antrenorul principal de la CSM Bucuresti, Adrian Vasile. Acesta a declarat ca daca ar primi o oferta de a prelua nationala nu ar refuza-o.

"Nu cred ca exista o mandrie mai mare decat sa fii antrenorul echipei nationale sau sa fii, atunci cand esti jucator, sa fii convocat in echipa nationala. N-as fi primul care spune ca o echipa nationala, mai ales a tarii tale, nu se refuza. Cred ca sa fi fost antrenorul echipei nationale a Romaniei as fi simtit inzecit mai mult decat am simtit ca fiind antrenorul Muntenegrului. Nu ca acolo nu m-am atasat si de fete, si de tara, si de tot, de planul pe care-l avem, dar niciodata o alta echipa nationala nu poate sa trezeasca in tine ce trezeste propria tara", a declarat Adrian Vasile, la Telekomsport.