"Daca am facut eu ceva gresit?" Ce spune selectionerul Tomas Ryde despre DEZASTRUL de la Campionatul Mondial

Suedezul a vorbit despre prestatia Romaniei la Campionatul Mondial de Handbal din Japonia.

Romania a pierdut si ultima partida din Main Round, contra Japoniei, cu un scor rusinos: 37-20. In precendetele partide, Rusia ne-a invins la 9 goluri diferenta, iar Suedia la 12 goluri.

Astfel, Romania a terminat pe locul al 12-lea si va avea un traseu dificil in drumul spre Jocurile Olimpice, fiind nevoita sa joace un turneu de baraj contra locurilor 4 si 5 de la acest Mondial + selectionata din Coreea de Nord.

Selectionerul Tomas Ryde crede ca scandalul de dopaj de la Corona Brasov a daunat mult echipei. de aemenea, suedezul a declarat ca e pregatit sa pregateasca aceasta echipa si o formeze in vederea competitiilor viitoare.

"Am venit aici cu o echipa slabita, apoi s-au acumulat oboseala si accidentarile. Am terminat turneul în genunchi. Daca am facut eu ceva gresit? Da, am facut si eu. Jucatoarele au facut si le ceva gresit. Toti! Dar nu acest lucru e important, ci cum remediezi, cum stii sa iesi, sa repari ce s-a stricat. Uite, de exemplu, admit ca poate am jucat prea mult 7 contra 6, dar am vazut ce avem de făcut în continuare", a spus Tomas Ryde pentru Gazeta Sporturilor.

"V-am spus ca am terminat in genunchi, dar eu am taria de a ma ridica din nou. Am un mediu bun in care lucrez, am stabilit deja un prim plan, o strategie pentru luna martie, cand e turneul de calificare la Olimpiada. In primul rand sa vedem ce decizie se va lua in cazul jucatoarelor de la Brasov. Apoi trebuie sa vedem cat vor juca ele la echipele de club.

Daca vrem sa progresam, obligatoriu trebuie sa crestem nivelul fizic, dar pentru acest lucru e nevoie sa joace la club. Trebuie sa vorbim cu antrenorii de acolo si sa ne spuna ce ganduri au, daca le vor folosi sau nu. Apoi, mesajul meu pentru jucatoare e sa fie profesioniste si responsabile

Handbalul e astazi e in primul rand viteza si putere. Daca nu le ai, nu faci fata, dar eu sunt gata sa construiesc o noua echipa natinonala a Romaniei cu aceasta noua echipa cu care am jucat la Mondial", a incheiat suedezul.