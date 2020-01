ULTIMA ORA | Tomas Ryde e OUT de la nationala de handbal feminin a Romaniei! Cine ii va lua locul

Tomas Ryde nu mai este selectionerul echipei de handbal feminin.

Comisia Tehnica s-a adunat astazi pentru a analiza prestatia nationalei Romaniei la Campionatul Mondial de Handbal feminin din Japonia. Acestia au decis sa il indeparteze pe Ryde de la carma echipei dupa ce voturile au fost numarate. 7 voturi pentru, 2 impotriva si 2 abtineri au facut ca suedezul sa nu mai fie selectionerul echipei nationale.

In cadrul comisiei s-au facut si propuneri pentru viitorul selectioner. Pe lista apar Florentin Pera, Bogdan Burcea, Aurelian Rosca, Ovidiu Mihaila si Gheorghe Tadici, insa ultimul ar fi exclus aceasta varianta. La plecare, Tomas Ryde a urat succes nationalei Romaniei in turneul preolimpic de la Podgorica, care va avea loc in a doua jumatate a lunii martie, de unde va mai face parte Muntengeru, Norvegia si Coreea de Nord.