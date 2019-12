"Asta m-a dezamagit!" Tomas Ryde s-a enervat dupa esecul cu Suedia! Ce mesaj clar a avut pentru jucatoare si ce l-a scos din minti

Romania a pierdut meciul cu Suedia, scor 34-22.

Romania a pierdut al doilea meci cu Suedia din Main Round, scor 34-22 si nu mai are absolut nicio sansa la calificarea in semifinalele Campionatului Mondial. La finalul partidei, antrenorul tricolorelor, Tomas Ryde, a vorit despre meci si spune ca este suparat ca a vazut cum la un moment dat in partida, jucatoarele au incetat sa mai lupte.

"Pentru a putea face fata unui turneu lung si solicitant n-ai cum sa stai intr-o singura jucatoare. Cristina nu este in forma ei maxima, e foarte obosita acum, iar celelate jucatoare ar fi trebuit sa-si asume responsabilitati astazi. Am facut prea multe greseli.

Sunt trist, dar trebuie sa se ridice, n-au alta varianta. Eu le voi spune lucruri pozitive, le voi intinde mana, insa vor avea de gestionat o situatie grea. Momentul in care care le-am vazut pe jucatoare renuntand sa mai joace, sa mai lupte. Chestiunea aceasta m-a dezamagit profund. Cristina Neagu e out, Laura Pristavita s-a accidentat, le voi da sanse celor tinere. Stiu ca ne va fi foarte greu, fiindca Japonia a facut un joc foarte bun cu Spania, dar va fi o experienta perfecta pentru jucatoarele noastre care sunt la primul lor Mondial. Va fi foarte greu sa reusim sa batem Japonia", a declarat Tomas Ryde la finalul partidei.