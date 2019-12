Cristina Neagu, absenta contra Suediei? "Sper sa-si revina!" Ce spune Tomas Ryde despre cea mai importanta jucatoare

Tomas Ryde a vorbit despre situatia Cristinei Neagu.

Neagu a inceput partida cu Rusia in teren, dar pe final a fost scoasa din teren. Tomas Ryde a explicat prestatia mai putin buna a Cristinei Neagu si spune ca jucatoarea este epuizata.

"Cristina este obosita acum, e normal sa fie asa. A jucat cu Spania, cu Senegal, cu Muntenegru, a fost pe teren cu Ungaria, astazi iarasi. E obosita si nu mai are energie. Ea a facut enorm de multe lucruri pentru echipa, dar azi nu a putut si am vorbit despre acest lucru inainte, dar si pe parcursul jocului. I-am zis sa-si potoleasca creierul, sa gandeasca si sa vorbeasca pozitiv. Stiu ca ii e greu, ca ea are dorinta, dar trebuie sa o faca. Vedem daca o vom folosi, e un semn de intrebare fiindca o doare genunchiul. Durerea e una, dar suferinta ca nu poti sa faci ce iti doresti e altceva si te duce in stari in care iti fierbe creierul si chiar e prea mult. Vom vedea ce vom face. Avem o zi de odihna si poate isi revine", a spus Ryde.

Care va fi situatia fara Cristina Neagu

"Cand nu e Neagu in prim-plan trebuie sa apara alta fata, sa preia initiativa. In prima repriza a fost Pristavita, a facut-o foarte bine, apoi cred ca si ea a obosit. Ostase mi-a placut astazi, dar am spus, e greu. E complicat, s-a acumulat oboseala pentru ca aceste fete nu sunt obisnuite cu acest ritm, cu un Mondial. E nevoie de timp, de alte meciuri impreuna pentru a reusi sa ducem 60 de minute ceea ce astazi am facut in primele 40", a mai spus Ryde.

Tomas Ryde critica arbitrajul din repriza secunda a meciului cu Rusia

"Nu as vrea sa ma plang de arbitraj, dar am avut o scurta discutie cu ei in timpul reprizei secunde. Arbitrii si-au coborat nivelul in repriza secunda. Crina a fost ea cea faultata si li s-a dat mingea Rusiei, Cristina a incercat sa joace balonul si ei au lovit mingea cu piciorul, dar mingea a fost data tot Rusiei. Iti pierzi energia cand se intampla toate aceste lucruri si n-am mai putut reveni", a spus antrenorul.