Azi și mâine are loc Final Four-ul la masculin, în timp ce sâmbătă și duminică, tot în Sala TeraPlast din Bistrița, se desfășoară Final Four-ul la feminin. Competiția e transmisă în direct, în exclusivitate, de Pro Arena și pe VOYO. Imagini de la meciuri vedeți și pe Sport.ro.
VIDEO EXCLUSIV Supercupa României la handbal (masculin și feminin) se vede de azi până duminică pe VOYO și Pro Arena
Handbal
Bistrița găzduiește în Sala TeraPlast Supercupa României la handbal.
SUPERCUPA ROMÂNIEI | MARATON HANDBALISTIC DE PATRU ZILE PE VOYO și Pro Arena
PROGRAM SUPERCUPA ROMÂNIEI LA HANDBAL MASCULIN
- Joi, 21 august, de la 14:30 (prima semifinală): Minaur Baia Mare - HC Buzău
- Joi, 21 august, de la 17:30 (a doua semifinală): Potaissa Turda - Dinamo
- Vineri, 22 august, de la 14:30: finala mică
- Vineri, 22 august, de la 17:30: finala mare
PROGRAM SUPERCUPA ROMÂNIEI LA HANDBAL FEMININ
- Sâmbătă, 23 august, de la 14:30 (prima semifinală): CSM București - Minaur Baia Mare
- Sâmbătă, 23 august, de la 17:30 (a doua semifinală): CSM Corona Brașov - CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud
- Duminică, 24 august, de la 14:30: finala mică
- Duminică, 24 august, de la 17.30: finala mare
