Supercupa Rom&acirc;niei la handbal (masculin și feminin) se vede de azi p&acirc;nă duminică pe VOYO și Pro Arena Handbal
Alexandru Hațieganu
Bistrița găzduiește în Sala TeraPlast Supercupa României la handbal.

Azi și mâine are loc Final Four-ul la masculin, în timp ce sâmbătă și duminică, tot în Sala TeraPlast din Bistrița, se desfășoară Final Four-ul la feminin. Competiția e transmisă în direct, în exclusivitate, de Pro Arena și pe VOYO. Imagini de la meciuri vedeți și pe Sport.ro.

SUPERCUPA ROMÂNIEI | MARATON HANDBALISTIC DE PATRU ZILE PE VOYO și Pro Arena

PROGRAM SUPERCUPA ROMÂNIEI LA HANDBAL MASCULIN

  • Joi, 21 august, de la 14:30 (prima semifinală): Minaur Baia Mare - HC Buzău
  • Joi, 21 august, de la 17:30 (a doua semifinală): Potaissa Turda - Dinamo
  • Vineri, 22 august, de la 14:30: finala mică
  • Vineri, 22 august, de la 17:30: finala mare


PROGRAM SUPERCUPA ROMÂNIEI LA HANDBAL FEMININ

  • Sâmbătă, 23 august, de la 14:30 (prima semifinală): CSM București - Minaur Baia Mare
  • Sâmbătă, 23 august, de la 17:30 (a doua semifinală): CSM Corona Brașov - CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud
  • Duminică, 24 august, de la 14:30: finala mică
  • Duminică, 24 august, de la 17.30: finala mare
Răspunsul dat de ministrul Educației, după ce a fost &icirc;ntrebat dacă școala va &icirc;ncepe pe 8 septembrie: Foarte greu să vă spun
Milner, Henderson, Walker, Welbeck și Trippier, în top 10 cei mai bătrâni jucători din Premier League din acest sezon
FCSB vede doar alb și roșu în fața ochilor în deplasarea din Scoția, azi, de la ora 21:45 (VOYO). Cel mai pariat scor + echipe probabile + alte cote la pariuri
Cum comentează Mats Wilander wildcardul primit de Venus Williams (45 de ani) la US Open
"Cobra", despre transferul lui Munteanu: "S-au bătut toți pe el... între ei!" Adrian Ilie, sunat de un club din La Liga
Ultimul turneu de mare șlem din cariera Soranei Cîrstea? Ce o sfătuiește Mats Wilander pe româncă înainte de US Open 2025
Chivu a cerut un "închizător" la Inter, dar transferul favoritului său e blocat. Marotta are deja soluția de 30 de milioane
Oltenii vor să scrie istorie la Istanbul! Craiova lui Rădoi, misiune infernală cu Bașakșehir pentru milioanele din Conference
Ploaie de stele! SPORT.RO transmite Plazma Youth Sports Games! Nume uriașe din fotbalul mondial se reunesc pentru o cauză nobilă
MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Dan Petrescu, anunț despre Louis Munteanu: „A pierdut tot!“

Rădoi, oprit pe aeroport: obiectul care i-a fost confiscat. „Mi-au luat-o“

Refuzat de Craiova, acum e dorit de Chivu la Inter! Transfer de 30 milioane de euro

Gigi Becali a spus tot! De ce l-a adus pe Mamadou Thiam la FCSB

Florin Tănase îl vrea înapoi la FCSB: „Îl așteptăm”

stirileprotv Primarul din Mangalia a fost reţinut de DNA pentru 24 de ore, după ce ar fi primit șpagă și haine scumpe

stirileprotv Ministrul Educaţiei, criticat după ce a îndemnat studenţii să-şi caute job-uri part-time: „Nu poți trăi decent”

stirileprotv J.D. Vance: „Europenii trebuie să-şi asume cea mai mare parte a poverii pentru securitatea Ucrainei”

stirileprotv Buzoianu: Romsilva este tratată ca o moşie de un pumn de oameni, care îi folosesc pe oamenii din subordine ca pe nişte cifre

